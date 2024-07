CCP scholars, kilalanin! PPO Young People’s Concert, libre sa Rizal Park

Kanya kanya na nang naabot na tagumpay ang mga scholar ng Cultural Center of the Philippines.

Sa darating na July 27, 5PM, ay mapapanood sila sa PPO Young People’s Concert na gaganapin sa Rizal Park Open Air Auditorium.

Ito ay libre lang at bukas para sa lahat!

Sino nga ba ang mga aabangan? Isa na riyan si Aidan Ezra Barabol na tanyag na ngayon sa pag-piano.

Una itong tinuruan ni Professor Godofredo Areza, at nagpatuloy ng kanyang major sa ilalim naman ni Professor Josue Greg Zuniega sa Philippine High School for the Arts (PHSA), Mt. Makiling.

Nagkamit siya ng Natatanging Gawad para sa Sining (Outstanding Student in the Arts) at Ani ng Dangal awards.

Nanalo na rin siya sa local at international piano competitions kabilang ang NAMCYA Junior Piano Competition.

Ang Cavite-born flutist naman na si Mark Kenedy Rocas ay nagtapos din sa PHSA at naging myembro ng Philippine Youth Symphonic Band.

Nakakuha siya ng music degree sa tulong nina Professor Enrique Barcelo, Professor Antonio Maigue, at Francisco Candelaria sa UP College of Music.

Habang ang Violinist naman na si Adrian Nicolas Ong ay patuloy na kumukuha ng artist diploma sa The Royal Conservatory’s Glenn Gould School.

Nagkamit siya ng karangalan sa Mannes School of Music in New York City.

Naabot niya ang kanyang orchestral debut sa edad na 17.

Siya rin ang naging kauna-unahang recipient ng NYC Recital Debut Award mula sa Fil-Am Music Foundation.

Ngayon naman ay tumutulong siya sa Helping Through Music: A Benefit Concert for Childhope PH at Museo Pambata.

Samantala, ang soprano naman na si Lizzie Bett Estrada ay kasalukuyang nag-aaral ng full scholarship sa Royal Academy of Music sa London.

Nanalo siya ng first prize sa Kathleen Ferrier Bursary for Young Singers Competition taong 2023.

Ilan sa mga nagturo sa kanya ay sina Camille Lopez-Molina at Pablo Molina ng PHSA.

Tunghayan sila sa concert at panuorin ang galing ng mga Pilipino mula CCP!