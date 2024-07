Inaprubahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ang $3.9 bilyon (P227 bilyon) foreign borrowings ng pamahalaan, kasama na mga local government unit at government owned and controlled corporation, noong second quarter ng taon, higit na mas malaki kaysa sa inaprubahan sa parehong panahon noong 2023 na $2.73 bilyon lamang.

Ang inaprubahang utang ay katumbas ng P208.8 bilyon, halos doble ng budget ng pamahalaan para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na nasa P106.3 bilyon.

Sabi ng BSP, ang $2 bilyon ay ang bond issue ng national government nang umutang ito sa mga foreign creditors at ang $1.9 bilyon naman ay para sa tatlong transport infrastructure projects. Ang inutang ng national government ay para tustusan ang gastusin ng pamahalaan at bayaran ang mga foreign borrowings na nag-mature.

Ang pangungutang ng dolyar at iba pang foreign currency sa foreign creditors ay nakatutulong sa short term sa ekonomiya dahil nagkakaroon ng pumapasok na foreign currency ngunit hindi naman ito nakatutulong pangmatagalan lalo na’t kung hindi naman binabawasan ang foreign borrowings dahil lalaki lang ito nang lalaki.

Nakasaad sa Saligang Batas na kailangan ng basbas ng BSP ang anumang pangungutang na gagawin na pamahalaan bago pa man nito simulan ang anumang negosasyon. Nabangkarote ang dating Central Bank nu’ng panahon ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos dahil sa kawalan ng disiplina sa pangungutang sa foreign creditors at hindi naman nagamit ang pera sa mga proyektong magpapaunlad ng ekonomiya kaya’t nilinaw na ang ganitong patakaran sa Saligang Batas. (Eileen Mencias)