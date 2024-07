BINI Sheena nag-react sa bansag na ‘Mother of Eyyy’

Usong-uso ngayon sa mga Pinoy, lalo na sa mga Gen Z at Gen Alpha, ang expression na “Eyyyy.”

Very expressive nga kasi ang “Eyyy” dahil maliban sa sinasabi ito ay kailangan mo ring mag-“Y” sign gamit ang dalawang dulo ng mga dailiri mo.

Isa nga sa mga unang nagpauso ng nasabing expression ay ang pop culture phenomenon na BINI habang ang member nito na si Sheena Catacutan ang nagpasimulang gumamit ng “Y” sign sa tuwing sasabihin ito.

Matatandaang nag-viral ang clip ni BINI Sheena sa isang naiiyak na fan kung saan sinabihan niya ng, “Eyy ka muna, eyyyy.”

Sa panayam sa kanya ng ABS-CBN Integrated News ay tinanong siya ng reaction sa pagsikat ng “Eyyyy.”

“Nagugulat ako na sa mga casuals… kung saan-saan ko na nakikita ‘yung ‘Eyy’, actually ‘di ko alam kung ano’ng mafi-feel ko,” sey ni BINI Sheena.

Dagdag niya pa, “‘Di ko alam isasagot ko (I don’t know how to respond). Eyy ka muna, eyyyy.”

Tawang-tawa naman siya sa bansag na ‘Mother of Eyyyy’.

“It’s a big responsibility kasi mother na ako, yes.

“Sige po, palaganapin niyo na siya, kasi wala namang harm, you know. Positive ka muna.

“So, everybody if you’re happy, say ‘Eyyyy’!”

Samantala, bago pa ulit mapanood ang Nation’s Girl Group sa ‘The Grand BINIverse’ concert sa Araneta Coliseum sa October 4 ay mapapanood muna sila sa BINI docu series.

Sa unang bahagi nito na ‘BINI Chapter 1: Born To Win’ ay mapapanood ang mga naganap bago at sa mismong three-night concert nila na ‘BINIverse’ sa New Frontier Theater.

Ang award-winning na documentarist na si Jeff Canoy ang host ng docu series habang ang award-winning director naman na si Jet Layco ang magsisilbing direktor.

Mapapanood ito sa iWantTFC simula September 8.

Bonggels!