PORMAL nang binawi ni US President Joe Biden ang kanyang intensiyon na muling tumakbo sa pagkapangulo kasabay ng pag-endorso kay Vice President Kamala Harris para ipantapat kay da­ting US President Donald Trump.

“My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President.

And it’s been the best decision I’ve made. Today I want to offer my full support and endorsement for Kamala to be the nominee,” ani Biden.

Nangyari ang makasaysayang pag-endorso ni Biden kay Harris noong Linggo bilang tugon sa panawagan ng kanyang mga kasama sa Democratic Party na umatras na dahil mas nag-aalala sila sa estado ng kalusugan nito.

“It has been the greatest honor of my life to serve as your President. And while it has been my intention to seek reelection, I believe it is in the best interest of my party and the country for me to stand down and to focus solely on fulfilling my duties as President for the remainder of my term,” ani Biden sa kanyang liham na naka-post sa kanyang X account.

Samantala, nagpasa­lamat naman ang 59-anyos na si Harris sa pag-endorso sa kanya ni Biden at nangako itong pag-iisahin ang kanilang partido para makasiguro ng panalo laban kay Trump.

Kung sakaling matalo niya si Trump, si Harris ang unang Black woman at unang Asian American na mamuno sa ticket ng isang malaking political party.

“I am honored to have the President’s endorsement and my intention is to earn and win this nomination,” ani Harris.

Samantala, kahit suportado siya ni Biden ay wala pa ring katiyakan kung si Harris ang magi­ging nominado ng Democratic Party para isabak kay Trump.