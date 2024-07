Belle pinuri kabaitan sa London

Naku, mukhang successful nga ang pagbisita ng tinaguriang New Gen Phenomenal Actress and Concert Princess na si Belle Mariano sa London, United Kingdom, ha!

Sa kanyang instagram story nga kasi ay nagbahagi siya ng ilang mga ganap sa event na ginanap sa Barrio Fiest in London. Bongga!

Nag-repost nga rin si Belle ng kanyang ‘groufie’ with the audience na mukhang very happy nga sa pagbisita ng aktres.

Pinerform nga rin ni Belle ang kanyang collaboration song with OPM band na Ben&Ben na pinamagatang ‘Autumn’ na maaalalang ginamit din sa kanyang hit seryeng ‘Can’t Buy Me Love’ with Donny Pangilinan. Ang bongga!

Kasama nga ni Belle na nagpasaya sa naturang event sina Piolo Pascual, Martin Nievera, at iba pang bigating kapamilya artists.

Trending nga rin around social media ang mga ganap ni Belle, ha.

Ilan sa mga sey ng mga utaw online ay ang mga sumusunod:

“It’s been a pleasure to get to see Belle in person! Thank you for the wonderful performance.”

“I’m just really proud of singer/performer Belle. Who’s crying??? I am.“

“You are and always will be amazing, @bellemariano02! We hope to see you here in London again soon.“

It’s super nice to see na madalas napapabisita ang iba’t ibang artists abroad para maghatid ng ligaya sa mga kababayan natin doon. Kaya hindi rin nakakagulat na mahal na mahal sila ng mga tao not just locally but also abroad!

Si Belle nga ay grabeng pinuri sa kanyang kabaitan sa mga tao sa London.

Bongga! (Carl Balasa)