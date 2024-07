SELF love and self care is life! Punta rin sa gym pag may time para mag-pagpag ng taba.

Pero ano kaya ang magiging reaksyon mo kung ganito ang makikita mo sa gym?

Viral ngayon online ang video ng isang bebot na tila imbes na mga braso, mga binti ang kanyang target palakihin!

Ibinahagi ito ng Facebook user na si Kaotik Kado sa kanyang account, aniya sa caption, “First day in the gym.”

Mapapanood sa uploaded video na nakabaliktad siyang nagbubuhat ng

Marami naman sa madlang peeps ang natuwa at naaliw sa ganap ng bebot.

Nakatanggap ito ng nasa 2.5 milyong view at daan-daang komento.

Ilan sa mga comment:

Para kay Bradley Oaten, “I do not understand how people go to gyms and confidently do these in public.”

“All Pain, No Gain,” kuwelang banat ni Yoj.

“Instead of working out I would sit at a corner, eat popcorn and watch,” hirit naman ni Bri Na.

Dagdag pa ng isa, “First is actually impressive. Bet most of you can’t do it.”

Ikaw, keri mo rin ba ito? (Moises Caleon)