Barong ni PBBM sa SONA pinaghalong Lucban, Batangas, Aklan

Kolaborasyon ng mga magagaling na gumagawa ng barong mula sa Lucban, Quezon; Taal, Batangas; at Aklan ang suot na barong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa kanyang ikatlong State of the Nation Address (SONA) nitong Lunes, Hulyo 22.

Ito ang inihayag ng Presidential Communications Office kamakalawa bilang sagot sa mga nagtatanong kung anong uri ng barong ang suot ng Presidente kahapon.

Hindi naman nagbigay ng dagdag na detalye ang PCO kung sino ang gumawa ng barong ng Presidente.

Pero ayon sa isa sa mga malapit sa Presidente, ang barong ay tribute sa namayapang tanyag na fashion designer na si Pepito Alberto kung saan isa si Pangulong Marcos Jr. sa mga naging kliyente nito.

Likha naman ng fashion designer na si Paul Cabral ang damit ni First Lady Liza Araneta Marcos subalit may iba pa umano itong pinagpilian.

Ayon sa PCO, ginugol ng Presidente ang kanyang weekend para sa kanyang SONA rehearsal. (Aileen Taliping)