NAKASAKSI ng himala ang isang bata bago ito sumakabilang-buhay.

Gumawa ng ingay sa social media ang karanasan ng isang amang iniwan ng kanyang anak dahil sa karamdaman.

Bago ito pumanaw, nakasaksi muna ito ng isang himala na nagdulot ng saya sa puso ng kanyang mga magulang.

Sa isang Facebook post, ibinahagi ni Joel Sia na bago na-resuscitate ang kanyang anak na si Jonathan sa ospital, parang meron itong gustong sabihin sa kanya.

Dahil hirap na itong huminga, kumuha siya ng papel at ballpen para dito isulat ng anak ang nais niyang ibilin.

Ayon kay Joel, parang may nakikita raw ang kanyang anak sa malayo at nung mabasa niya ang isinulat nito, nabigla siya dahil kahit konti na lang ang natitirang lakas nito ay naisulat nito ang katagang “Jesus is real,” bago ito bawian ng buhay.

Ani Joel, naniniwala rin ang kanyang asawa na may liwanag din na sumundo sa kanilang anak at nakangiti itong sumama.

Sabi nila, masakit na iniwan na sila ng kanilang anak pero ikinaligaya naman nila ang paniniwalang nasa mas mabuti, mas maayos at mas masayang lugar na ang kanilang anak kapiling ni Jesus Christ.