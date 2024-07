Alex Eala emosyunal sa kambal na tagumpay

HINDI naiwasan ni 2022 US Open Junior Women’s champion Alexandra “Alex” Eala ang maluha bunga ng kanyang naging matinding paghihirap na hinaluan ng labis na katuwaan sa pagtatala nito ng bihirang kambal na tagumpay sa ITF W100 Vitoria-Gasteiz na ginanap sa Peña Vitoriana Tenis Club sa Vitoria-Gasteiz, Spain.

“ITF W100!!! This win means the world to me, it even made me ugly cry. I am so proud because this represents the culmination of so much hard work. Securing my biggest tittles yet in both singles and doubles is a fairytale finish, and I’m overwhelmed with emotion,” post ni Eala.

“This will always have a special place in my heart, and I leave here with a pocket full of great memories and the will to work harder,” pahayag pa ng 19-anyos na Globe Ambassador at dating Rafa Nadal Academy scholar.

Binigo ni Eala ang nakatapat na si Victoria Jiménez Kasintseva ng Andorra, 6-4, 6-4, tungo sa.pag-angkin sa panglima nitong kabuuang korona sa singles at pumares kay Estelle Cascino para ibagsak sina Lia Karatancheva ng Bulgaria at Diana Marcenkevica ng Latvia 3-6, 6-2, 10-4 para tanghaling kampeon sa doubles. (Lito Oredo)