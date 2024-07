2NE1 reunited after 7 years

Mukhang maraming Blackjacks o ‘yung mga die hard 2NE1 fans ang mapapa-“naega jeil jal naga” dahil after 7 long years nga ay magkakaroon na ng comeback ang sikat na K-pop girl group na kinabibilangan nina CL, Bom, Minzy, and our very own Pambansang Krung-Krung na si Sandara Park o mas kilala sa grupo bilang Dara.

Kinumpirma nga ng Korean entertainment agency na YG Entertainment sa pamamagitan ng isang litrato ng grupo na may ‘Welcome back’ ang magandang balitang pagbabalik nila sa agency at bilang isang grupo.

Sa isang video nga rin na inilabas ng YG Entertainment ay inanunsyo rin nila ang mga plano nila para sa 2NE1.

Magkakaroon nga umano sila ng world tour na magsisimula sa Seoul, South Korea ngayong October na susundan naman ng Osaka at Tokyo, Japan sa November at December. Ang bongga!

Hanggang 2025 nga ang nasabing world tour na nagpa-excite naman sa mga faney all around the globe.

Maaalalang nag-disband nga ang grupo noong 2016 sabay ng kanilang pag-alis sa YG Entertainment ngunit nagkikita-kita pa rin paminsan-minsan para mag-perform.

Huli nga silang nag-perform as a group noong 2022 para sa performance ni CL sa Coachella. Talbog!

Trending nga all over social media ang 2NE1 dahil sa kanilang pagbabalik at mukhang much is to be expected sa comeback na ito, ha!

‘Yun na! (Carl Balasa)