Vincent Astrolabio sablay sa titulo ng WBC bantam

MABILIS na naglaho ang pangarap ni Vincent ‘Asero’ Astrolabio na maging world pro boxing champion sa ikalawang pagsubok.

Nakapanlulumong tumiklop agad ang 27-taong-gulang na Pinoy mula GenSan via 2:37 ng first round pa lang para malasap ang knockout loss kay undefeated Japanese Junto Nakatani, na idinepensa ang kanyang World Boxing Council (WBC) bantamweight title nitong Sabado ng gabi sa Ryogoku Kokugikan National Sumo Arena sa Tokyo, Japan.

Yumuko at bumagsak si Astrolabio sa kanang bahagi ng ruwedang parisukat pagkatanggap ng isang mala-kidlat na sapak sa sikmula mula sa Hapones sa nasabing oras at sumaltong muli sa world title. Dehins inaasahang magtatapos ng maaga ang bakbakan nang magkabilang kampo lalo’t pinagtuunang pansin nang husto ng MP Boxing Gym sa Davao City ang paghahanda kasama si trainer Nonoy Neri, at buo ang istratehiya ng No.1 contender.

“Maganda ang depensa namin, hindi namin akalain na dun sa baba tatama. Kaya niya eh, kaso nagsimula na siyang pasukin kasi kaya niya kaya everytime na tatamaan siya sa ulo, walang sakit, hindi mabigat ang suntok, may speed pero walang bigat,” malungkot na sey ni Neri.

“Back to zero, mag-training na lang ulit. Nakakapanghinayang lang kasi marami pa siyang maipapakita, 12 rounds eh, kaso kung tumagal man ang laban, kung di man mapabagsak si Nakatani, pero mabugbog talaga, kase baka mataranta si Nakatani kapag tinamaan ng malakas.” (Gerard Arce)