Sasabayan ng transport strike ng grupong Manibela ang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. ngayong Lunes.

Sabi ni Manibela chairperson Mar Valbuena, aabot sa 4,000 ng kanilang miyembro sa Metro Manila ang lalahok sa transport strike bilang protesta sa Public Utility Vehicle Modernization Program (PUVMP).

Sisimulan umano nila ang kilos protesta bandang tanghali sa harap ng tanggapan ng Commission on Human Rights sa Diliman, Quezon City.

Magkakaroon din ng transport strike sa Baguio City; Pangasinan; Naga City, Camarines Sur; Visayas at Davao Region.

Wala pang pahayag ang ibang transport group pero noong Sabado ikinatuwa ng isang lider ang nilabas na resolusyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) na pahintulutan ang pamamasada ng mga unconsolidated jeepney sa mga ruta na kaunti lamang ang nag-consolidate.

“Ito po ay tagumpay. Tagumpay po ito ng serye ng ating mga rally at welga lalo na noong welga noong April, April 29, 30 at May 1,” wika ni Mody Floranda, presidente ng Pagkakaisa ng mga Samahan ng Tsuper at Operator Nationwide (PISTON) sa radio interview.

Tinutukoy ng transport leader ang inisyung Board Resolution No. 53 Series of 2024 ng LTFRB, kung saan ang mga unconsolidated public utility vehicle ay maaari pa ring pumasada kahit hindi na maghain ng aplikasyon sa consolidation bastat aprobado ito ng Local Public Transport Route Plan (LPTRP) at Route Rationalization Plan (RRP).

Ang resolusyon ay nilabas noon pang April 30, 2024 sa gitna ng nilunsad na nationwide transport strikes upang kontrahin ang public utility vehicle modernization program ng gobyerno.