Tiyahin tigok sa pamangkin

NANG dahil sa pagtatalo sa case ng cellphone, binaril at napatay ng isang 40-anyos na lalaki ang kanyang tiyahin sa bayan ng Leon sa Iloilo City noong nakaraang linggo.

Ayon kay Capt. John Pefric Padilla, hepe ng Leon Municipal Police Station, idineklarang dead on arrival sa Aleosan District Hospital ang biktimang si Jeanette, 54 anyos dahil sa tinamong isang tama ng bala sa likod.

Tumakas ang suspek na si Santi, 40 anyos, pagkatapos ng insidente pero sumuko rin ito sa mga awtoridad noong Hulyo 17.

Lumitaw sa imbestigasyon na nakahiga ang biktima sa bahay nito sa Barangay Jamog Gines sa nasabing bayan nang dumating ang suspek at binaril ito bandang alas-diyes nang gabi noong Hulyo 16.

Nauna rito’y inakusahan ng biktima ang suspek na kumuha sa case ng kanyang cellphone na ikinagalit nito.

Nabatid na dating miyembro ng New People’s Army (NPA) ang suspek na sumuko at tumanggap ng tulong-pinansyal sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program (ECLIP).

Nakakulong ito sa Leon MPS at nahaharap sa kasong murder at paglabag sa Republic Act 10591 o illegal possession of firearms.