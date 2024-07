Tatanghaling kampeon sa NGBL may grasyang P300K

LABU-LABO ang 15 top high school basketball teams sa bansa para pag-agawan ang all-or-nothing P300,000 champion’s purse sa inaugural season ng Next Generation Basketball League.

Commissioner ng bagong liga si Ronnie Magsanoc, executive committee chairman si Alfrancis Chua, tournament director si LA Tenorio. Program director si Bonnie Tan, operations manager si Fidel Mangonon III.

“The NGBL is here to give (student-athletes) maximum exposure for us to create the best homegrown talents,” paliwanag ni Magsanoc. “Sabi nga ni LA, galing siya sa high school program, so he had the idea. Gusto niya maibalik ‘yung opportunities sa mga homegrown player.”

Nagkumpirma na ng partisipasyon ang mula UAAP na Ateneo, UST, FEU, NU at UE, at NCAA squads Letran, San Beda, Mapua, Perpetual, Arellano, JRU at Lyceum, at La Salle Greenhills. Kasali rin ang Xavier School at MGC New Life Christian Academy.

Sa August 11 ang umpisa ng liga sa Tanduay Gym sa Maynila kung saan ilalaro ang Sunday at holiday games. Sa Aero Center sa Quezon City ang Saturday games.

Hahatiin sa dalawang grupo ang teams, single round-robin ang eliminations. Abante ang top four teams ng magkabila sa crossover knockout quarterfinals, KO games din ang semis at finals. (Vladi Eduarte)