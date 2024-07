Labis ang pasasalamat ni Speaker Ferdinand Martin G. Romualdez sa mga Pilipino sa pagtaas ng kanyang approval at trust rating sa survey ng Pulse Asia na ginawa noong Hunyo.

“Ikinagagalak nating malaman na patuloy ang pagtaas ng tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating kakayahan bilang pinuno ng Kongreso. These results are a clear affirmation of the diligent work and dedication demonstrated by my colleagues here at House of Representatives,” ani Speaker Romualdez.

“Leading this esteemed institution has been an honor, and your continued trust and approval inspires us to strive for excellence in all our endeavors. The welfare of the Filipino people remains our top priority,” dagdag pa ni Speaker Romualdez na siyang lider ng Kamara na mayroong mahigit 300 kinatawan.

Batay sa resulta ng survey, nakapagtala si Speaker Romualdez ng approval rating na 35 porsiyento mula sa 31 porsyento sa survey nitong Marso.

Si Speaker Romualdez ay nakapagtala naman ng 35 porsiyentong trust rating mula sa 31 porsiyento.

Si Speaker Romualdez ang nakapagtala ng pinakamalaking pagtaas sa approval at trust rating survey ng mga pinakamatataas na opisyal ng bansa.

Sinabi ni Speaker Romualdez na patuloy nitong isusulong ang mga polisiya, programa, at proyekto na mayroong positibong epekto sa mga Pilipino kasama na ang pagpapababa sa presyo ng bigas, at pagtiyak na mayroong sapat na suplay nito.

“Patuloy nating pagsisikapan na maibaba ang presyo ng bigas at mga pangunahing bilihin. Dadagdagan natin ang pondo ng ayuda para sa mga indigent Filipinos. It is imperative that we support our most vulnerable citizens and provide them with the necessary resources to improve their quality of life,” dagdag pa nito.

Nangako rin si Speaker Romualdez na patuloy na popondohan ang mga infrastructure project na makalilikha ng dagdag na mapapasukang trabaho at magpapalakas sa lokal na ekonomiya.

“Mananatili tayong tapat sa ating sinumpaang tungkulin na aalagaan natin ang bawat pamilyang Pilipino. Itutulak natin ang pagkakaisa sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand ‘Bongbong’ Marcos Jr. na isulong ang interes ng mamamayan,” giit pa nito.

“The trust you have placed in us drives us to work even harder to meet your needs and aspirations. We are determined to deliver on our promises and to ensure that our policies translate into tangible benefits for every Filipino,” dagdag pa ni Speaker Romualdez.