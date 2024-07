Umaasa si Senate President Francis “Chiz” Escudero na makakalipat na ang mga senador at mga kawani ng Senado sa bago nitong gusali sa Taguig City kapag nag-sine die adjournment sa 2026 o dalawang taon mula ngayon.

Ayon kay Escudero, inaasahan din niyang matatapos ni Senador Alan Peter Cayetano, chairman ng Senate committee on acconts ang review sa New Senate Building (NSB) sa loob ng dalawang buwan.

“Tinatarget natin siguro sana umabot ng sine die ng 2026 kung mas maaga bakit ba hindi. Ideal sa panahon ng recess ng sine die dahil dalawang buwan ‘yan puwedeng gamitin para maglipat ng gamit,” sabi ng Senate president sa panayam sa radyo.

Nilinaw naman ni Escudero na ang suspens¬yon sa konstruksiyon sa bagong gusali ng Senado ay para lamang sa Phase 3 na may P10 bilyong dag-dag gastos at hindi maapektuhan ang first phase – ang P8.9 bilyon para sa core and shell at P2.3 bilyon para sa fit-out ng gusali.

“Hindi namin sinuspinde ang construction kaugnay ng P8.9 billion na in-award na at P2.3b na napag-usapan na. Pi-nupukpok naming ang DPWH para maimplement na. Ang sinuspinde ay ang ‘di pa naaaward ang karagdagan na P10billion para ma-review at hanapan ng paraan na mapababa,” ani Escudero. (Dindo Matining)