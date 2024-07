Scotty Hopson palalakasin ang Converge FiberXers

SI dating National Basketball Association journeyman Scotty Hopson ang ipaparada ng Converge sa Philippine Basketball Association Season 49 Governors Cup.

Pasok siya sa 6-foot-6 import height limit.

Undrafted ang 34-year-old noong 2011 pero nakapaglaro pa rin sa Cleveland Cavaliers , Dallas Mavericks at Oklahoma City Thunder.

Huling naglaro ang Tennessee product sa Maine Celtics, ang affiliate ng Boston Celtics sa G League.

Noong 2019, naging miyembro rin si Hopson ng Team USA na ipinadala sa FIBA World Cup Americas Qualifier.

Sa August 18 ang iskedyul na siklab ng season-opening tournament.

Noong July 14 sa 2024 Draft, ginawang top pick ng FiberXers si big man Justine Baltazar.

Hinugot din nila sa second round sina Pao Javillonar (19th pick overall), Ben Phillips at Jason Credo. (Vladi Eduarte)