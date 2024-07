Sari-saring chess tournament

PAPAKITANG-GILAS uli si US-based National Master Mario Rebano isa isang international na torneo sa Las Vegas, Nevada sa Disyembre.

Kakapamayagpag lang ng inhinyerong tubong Tacloban at survivor ng 2013 superstorm Yolanda sa Leyte sa Under-2000 category ng 52nd World Open Chess Tournament 2024 nitong Hulyo 7 sa Philadelphia, Pennsylvania.

Lalahok din sa Las Vegas chessfest sina Vincent Umayan, Michael Ocido, Jan Vincent Paragua at Gerry Gamaro.

***

Ipinahayag ni John Salcedo ang pagtulak ng Sen. Manny Pacquiao Chess Team Tournament sa Agosto 11 sa Robinson SA Angeles, Pampanga.

Tatangap ang champion squad ng P50K, trophy, ang 2nd place ay may P25K, trophy at ang 3rd ay may P15K, trophy.

Sa youth category o 16-below, nakalaan ang P3k, P2K at P1K plus medals sa top 3 winners.

***

Ipinababatid nina Orly Oetga at Diovic Nalam ang simula ng pagpapatala sa Sen.Manny Pacquiao Chess Team Tournament na pagkakaabalahan ng Pacquiao Chess Association kasabay sa pagdaraos ng Tuna Festival 2024 sa GenSan.

Ang individual Open champion ay tatangap ng P20K, trophy, ang team champion ay may P50K, trophy, at ang kiddies, 12-under champion ay may P3K, medal.

***

Handa na ang lahat sa Pozorrubio Invitational Chess Tournament sa Agosto 17 sa 3rd floor Executive Bldg. sa Pozorrubio, Pangasinan.

Ang Open Category champion ay mag-uuwi ng P7K, ang Pozorrubio winner ay may P2K habang ang kiddies champion ay may P2K din.

Punong abala ang Sangguniang Bayan at Sangguniang Kabataan, ayon kay sportsman Posorrubio Vice May Ernesto Salcedo III.

***

Lalarga ang 1st PMA Masikhay Class of 1999 Chess Tournament sa Agosto 3 sa SM City, BF Paranaque. Ayon kina International Master Ronald Dableo at Antonio Chavez, may total P50k cash prize ang nakataya kung saan ang top 3 ay may P10K, P7K at P5K.

***

Tutulak ang Arman Chess Cup Kiddies Under-12 sa Agosto 11 sa Robinsons Metro East, Pasig ayon kay Candidate Master Genghis Imperial. Tatsane ang top 3 ng P3K, P2K at P1K.

***

Sa Robinsons Metro East, Pasig din ang tirada ng P50K Grandmaster Rosendo Balinas Open Rapid Chess Tournament and P25K NM Gerald Ferriol GMG Open Youth Rapid Chess Tournament sa September 28, ayon sa kumpare kong si NM Almario Marlon Bernardino Jr.