RJ Abarrientos gigil nang magpasiklab sa Ginebra

DEHINS na naitago nina RJ Abarrientos at DaveI ldefonso ang kasabikan

sa mother teams sa nalalapit na 49th Philippine Basketball Association

2024 Commissioner’s Cup debut sa Agosto.

Lumaki ang dalawa na parehong kinatawan ang ‘Pinas ng kanilang mga

tyuhin at magulang sa mga kompetisyon sa loob at labas ng bansa,

kabilang dito ang pinaglaruan nilang 43rd Jones Cup sa Taiwan na

nakatakdang matapos Linggo ng gabi.

Naroon din ang dalawa sa nasabing torneo rin bilang miyembro ng Strong

Group Athletics ‘Pinas na katapat ang host para sa kampeonato. Pareong

may tig-7-0 rekord ang dalawang kampo patungo sa girian sa titulo.

Sasabak ang 5-foot-11 guard mula sa Far Eastern University na si

Abarrientos sa Ginebra upang ipagpatuloy ang pamana ng kanyang

tiyuhing si Johnny. Siya ay third overall pick 39th PBA Draft at

makakasama ang tiyo na kasalukuyang nasa coaching staff na ng Gin

Kings.

“Sobrang excited to play with Ginebra. Gusto ko na makasama yung mga

coach lalo na si coach Tim Cone at coach Olsen Racela na dati kong

coach sa FEU. Of course, gusto ko na rin makasama ang mga kuya ko na

sina Scottie (Thompson), Jamie (Malonzo), at Japeth (Aguilar). So

ganun ako ka-excited,” litanya ni RJ. Hinirit pa niyang, “Siyempre,

nakaka-pressure lalo na naging under ako kay tito Johnny at kay coach

Tim. Sabi nga ni Coach Tim ‘di ba na if I can be half the player like

tito Johnny was, I’ll be a great player. Hoping talaga ako na ma-match

ko yung expectations nila sa akin by giving them championships.”

Nabigyan ni Ildefonso ng UAAP title ang Ateneo Blue Eagles sa

collegiate career at nagdesisyon ang 24-anyos na anak ni dating PBA

MVP at champion Danny, na mag-Korean Basketball League ng dalawang

taon sa mag-PBA.

Sa Draft ayt tinapik siyang fifth pick ng NorthPort at nagpasabing

atat na ring sumalang sa pro league. (Gerard Arce)