Rianne Malixi namayagpag sa 75th US Girls Junior Golf

Tinaguriang bilang bagong Golf Wunderkid ng ‘Pinas si Rianne Mikhaela Malixi pagkakampeon sa 75th US Girls Junior Golf Championship 2024 nitong Sabado (Linggo sa Manila) sa El Caballero Country Club sa Tarzana, California.

Dinomina ng second seed Pinay na kinakalinga ng ICTSI (International Container Terminal Services, Inc.) ang homebet fourth seed na si Arterisk Talley, 8 at 7 sa 29 holes ng nakatakdang 36-hole championship match.

Naging paghihimagsik ito ng 17-anyos na top PH amateur sa masaklap na olats sa finals noong nakaraang taon laban kay American Kiara Romero (1 up).

Nagtala siya ng walang kamali-mali na 14-under na wala ni isang bogey at maging pangalawang homegrown Pinay na nanalo sa prestihiyosong tournament pagkatapos ni Princess Mary Superal noong 2014.

Nanaig si Malixi sa limang sunod na butas upang kumuha ng 7-pataas na pangunguna pagkatapos ng 14, may 6 na pataas pagkatapos ng 18 at tinapos ito ng par win sa ika-29 na butas.

Noong nakaraang taon sa final, tinalo siya ni Romero ng 1 hole sa Eisenhower Golf Course ng U.S. Air Force Academy sa Colorado Springs, Colorado.

Nangako na si Malixi na maglalaro para sa Duke University simula sa 2025.

Itinala niya ang tatlong sunod na birdies mula sa ika-13 para makapasok sa finals noong Sabado laban kay Talley na tumalo sa kababayang si Gianna Clemente, 3-and-1. (Lito Oredo)