Raymond Gutierrez pinuri sweetness ni Kathryn Bernardo

Tsinika-tsika namin si Raymond Gutierrez tungkol sa Lancome Fragrance event na hinawakan niya.

Si Kathryn Bernardo ang bumida sa event na iyon.

Sabi ng twin brother ni Richard Gutierrez, first time raw niyang naka-work si Kathryn.

Pinuri nga niya ang dalaga dahil super sweet at professional daw ito.

“Actually first time to work with her. She was super sweet and super professional,” tsika ni Raymond.

Gusto nga raw maka-work uli ni Raymond sa mga event niya ang ex-girlfriend ni Daniel Padilla.

Bukod daw sa super sweet, super professional ay magaling din makisama sa lahat si Kathryn.

“Lahat gusto si Kathryn. She’s super nice. I hope magka-work uli kami,” sabi pa ni Raymond.

Kahit sobrang sikat nga raw si Kathryn ay wala itong attitude.

So bongga!