ISINAPUBLIKO ng anak na babae ng pinuno ng Dubai ang diborsyo nito sa kanyang royal husband.

Sa Instagram post ni Sheikha Mahra bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum, anak ni UAE Prime Minister at Dubai ruler Mohammed bin Rashid Al Maktoum, sinabi nitong hiniwalayan na niya ang kanyang asawa.

“I hereby declare our divorce. I divorce you, I divorce you and I divorce you,” saad ng 30-year-old Sheikha Mahra’s noong Miyerkoles. Ikinasal si Mahra kay Sheikh Mana Bin Mohammed Al Maktoum na miyembro rin ng naghaharing pamilya ng Dubai, noong 2023 sa sa isang engrandeng seremonya na itinampok sa mga magasin tulad ng Harper’s Bazaar Arabia at Grazia.

Nagkaroon sila ng anak na babae. Samantala, inalis na rin ni Sheikh Mana ang mga larawan kasama ang asawa sa kanyang account. (Vincent Pagaduan)