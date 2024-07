Pinuri ng mga fashion editor, pero: Gown ni Bea Alonzo nilait ng mga basher

Iba-iba talaga ang fashion taste ng tao. Kung maraming fashionista ang bet na bet ang sinuot na gown ni Bea Alonzo sa GMA Gala 2024 noong Sabado, marami ring netizen na mema lang (may masabi lang) at bina-bash ito.

Hati nga ang komento ng mga taong tutok sa online world sa sheer white gown ni Bea na mula pa sa Alaia, isang shop sa Paris, France, na may collection ng mga ready-to-wear for women na gawa ng iba’t ibang mga designer.

Puring-puri ng mga fashion editors ang isinuot ni Bea.

Ayon sa Vogue Philippines, “Bea wears a sheer white Alaia dress with a stunning silhouette punctuated by a dramatic pouf around the hips resembling a pannier.”

Kasali rin sa listahan ng best dress celebrities ng nasabing event ang ex-fiancé ni Dominic Roque.

Pero hindi nga ito bet ng maraming netizen at kuno-kunong fashion authorities.

Mababasa sa mga comment sections ng iba’t ibang socmed page ng mga nag-cover ng Kapuso event ang mga hindi kagandahang komento sa nasabing white dress ni Bea. ‘Yung iba nga, eh, dinaan pa sa biro ang kanilang hanash.

“Umuwi ka nga muna Bea. Nadala mo ‘yung takip ng toilet bowl, kanina pa namin hinahanap.”

“Mukhang poodle. Kalurka lurka!”

“Not a good choice Bea, natalbugan ka tuloy ng iba sa damit mo.”

“Heto yung auntie mo na istrikto. Parang sad si Bea?”

May mga marites pang body shamer na nagsabing hindi raw flattering ‘yung gown kasi halatang-halata raw ang puson or bilbil ng aktres.

Ilang beses naming pinanood ‘yung mga naglabasang video sa red carpet, okey naman ang damit niya, kering-keri niya naman at bagay sa kanya. Sikat at expert sa fashion trends ang stylist ni Bea, ha. Bongga rin ang glam team niya kaya for sure ay pinag-isipan nila ng bonggang-bongga ang nasabing total look ng aktres para sa katatapos lang na big event ng GMA-7.

Siguro nga tama ang komento ng ilang netizens na wala raw magawa ang bashers ni Basha (sikat na character ni Bea sa ‘One More Chance’ movie niya with John Lloyd Cruz) kaya pilit na hinahanapan ng kapintasan ang idolo nila.

Kaloka!