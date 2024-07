Nanindigan ang National Security Council na ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal ay solong operasyon ng Pilipinas.

Ginawa ng spokesperson ng NSC ang pahayag matapos banggitin ni White House national security adviser Jake Sullivan na tutulong sa Estados Unidos upang maging tagumpay ang resupply mission sa West Philippine Sea (WPS).

Sabi ni NSC National Security Council spokesman assistant director general Jonathan Malaya, ang rotation and resupply mission (RORE) ay operasyon ng Pilipinas gamit ang sariling barko at mga tauhan at walang tulong ng ibang dayuhang bansa.

Magbabago lang aniya ang kanilang posisyon kung maglalabas ng panibagong utos ang nakakataas sa kanila.

Nagagalak umano ang NSC sa pag-aalok ng tulong ng Amerika kaya naman patuloy ang kanilang linya ng komunikasyon sakaling may pagbabago sa polisiya.

Sa Aspen Security Forum conference sa Colorado, sinabi ni Sullivan na patuloy na susuportahan ng Estados Unidos ang diskarte ng Pilipinas sa WPS.

“We will continue to support the Philippines and stand behind them as they take steps to be able to ensure that,” ayon sa opisyal.

Matatandaang ilang beses nang hinaharang ng China ang RORE mission ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre, ang pinakamarahas ay noong Hunyo 17 kung saan ilang sundalo ang nasugatan, isa ay naputulan ng daliri sa ginawang pagbangga ng lantsa ng China sa inflatable boat ng Philippine Navy.

Ang Pilipinas ay may Mutal Defense Treaty sa Amerika at kasama sa binanggit ni Sullivan na kasama sa ipagtatanggol ng US ay ang BRP Sierra Madre.

Inaangkin ng China ang halos buong South China Sea kabilang ang WPS kaya naman naghain ng kaso ang Pilipinas sa Arbitral Tribunal at noong 2016 ay pinaboran ang posisyon ng bansa.