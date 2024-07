Opisyal nang isinapubliko ng RPMD Foundation Inc. (RPMD) ang mga resulta ng kanilang survey na “Boses ng Bayan,” isang malayang pagsusuri sa buong bansa na sumusukat sa “trust” at “performance” ng mga pangunahing opisyal ng gobyerno, kabilang sina Pres. Bongbong Marcos Jr. at VP Sara Duterte.

Nakatanggap si Pres. Marcos ng 77% ‘trust’ at 75% ‘job approval’ ratings, samantalang si VP Duterte ay nakakuha ng 77% ‘trust’ at 71% ‘job approval ratings.

Sinuri din ng survey ang iba pang top political leader; nakatanggap si Senate President Chiz Escudero ng 68% ‘trust’ at 65% ‘job approval’, at si House Speaker Martin Romualdez ay nakakuha ng 75% ‘trust’ at 73% ‘job approval’.

Ipinakita ng survey ang mga rehiyonal na pagkakaiba, kung saan ang pinakamataas na trust rating ni PBBM ay 80.70% sa Balance of Luzon at pinakamababa sa 70.16% sa Mindanao.

Si VP Sara naman ay may pinakamataas na trust rating na 81.74% sa Mindanao at pinakamababa na 72.68% sa NCR. Sa job performance, pinakamataas si PBBM sa Balance of Luzon na may 78.07% at pinakamababa sa NCR na may 69.64%. Ang pinakamataas na job performance rating ni VP Sara ay nasa 76.23% sa Mindanao at pinakamababa sa NCR na 67.38%.

Nanguna sa ‘top performing’ cabinet officials si Sec. Benhur Abalos Jr. ng Department of Interior and Local Government na may 93% na rating, kasunod si Sec. Rex Gatchalian ng Department of Social Welfare and Development na may 91%, at si Sec. Christina Garcia Frasco ng Department of Tourism na may 90%. Kasama rin sa mga mahusay ang pagganap nina Sec. Mina Pangandaman ng Department of Budget and Management na may 88%, Sec. Ralph Recto ng Department of Finance na may 86%, at Sec. Boying Remulla ng Department of Justice na may 84%.

Kabilang din sa sa ‘top performing’ cabinet officials sina Press Sec. Cheloy Garafil na may 82%, DTI Sec. Alfredo Pascual na may 81%, at DPWH Sec. Manuel Bonoan na may 79%. Kasama rin sa listahan sina DICT Sec. Ivan John Uy na may 77%, DOH Sec. Ted Herbosa na may 76%, at DHSUD Sec. Jerry Acuzar na may 74%. Karagdagang mahahalagang pagtatasa ay kasama sina Agriculture Sec. Francisco Tiu Laurel Jr. na may 72%, SolGen Menardo Guevarra na may 71%, DOST Renato Solidum Jr. na may 69%, at NEDA Sec. Arsenio Balisacan na may 67%. Dagdag pa rito, pasok din sa listahan sina DOLE Sec. Bienvenido Laguesma ng 65%, Executive Sec. Bersamin Lucas ng 64%, DOTr Sec. Jaime Bautista ng 62%, at Defense Sec. Gibo Teodoro Jr. ng 60%.

Nakatanggap din ng mayoryang rating ang DFA Sec. Enrique Manalo na may 58%, DOE Sec. Raphael Lotilla na may 56%, DMW Hans Cacdac na may 54%, Agrarian Reform Sec. Conrado Estrella III, at Environment Sec. Toni Yulo Loyzaga na may 50%, na nagpapakita ng malawak na spectrum ng pagtanggap ng publiko sa iba’t ibang bahagi ng gobyerno.

Inilarawan ni Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD at Global Affairs Analyst, ang administrasyong Marcos bilang matatag, binanggit ang mataas na trust at performance ratings nina PBBM at VP Sara. Ipinunto rin niya ang malaking pagbuti sa ratings ni House Speaker Martin Romualdez, na may 79% trust at 77% approval para sa House of Representatives. Gayundin, positibo ang pagtanggap sa pamumuno ni SP Chiz Escudero, kung saan nakakuha ang Senado ng 80% trust at 78% approval ratings. Pinuri rin ni Dr. Martinez ang mga miyembro ng gabinete para sa kanilang kahanga-hangang pagganap.

Isinagawa mula Hulyo 1-10, 2024 (2nd quarter), ang “Boses ng Bayan” survey ay may 10,000 adult participants na kumakatawan sa 67.75 milyong botante sa buong bansa. Gumamit ito ng random na pagpili para tiyakin ang tumpak at proporsyonal na representasyon mula sa bawat rehiyon. May margin of error na +/-1% at 95% confidence level, ang mga resulta ay matibay, maaasahan, at sumasalamin sa tunay na damdamin ng populasyon.