Inaabangan ng maraming mambabatas ang sasabihin ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa operasyon ng mga Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) bunsod ng mga natuklasang scam farm sa ibat ibang panig ng bansa.

Isa sa nag-aabang sa magiging pahayag ni Pangulong Marcos sa POGO ay si Senate President Francis “Chiz” Escudero.

Sabi ni Escudero, ang pagpapatigil o pagpapatuloy ng operasyon ng POGO ay nasa kamay ng Pangulo at ang State of the Nation Address (SONA) ang magandang venue para ilahad sa publiko ang posisyon nito.

“Maraming excited sa paksang iyan, malalaman natin ‘yan bukas (Lunes),” wika ni Escudero sa interview ng DZBB nitong Linggo.

Sa ngayon aniya ay nakabinbin pa sa Senado ang panukala para sa pagbabawal ng POGO pero ang liderato ng Kamara de Representantes, nagsabi nang tutol sa abolition nito.

“Kapag pumasa iyan sa Senado at ayaw ng Kamara, ‘yun din ang kahihinatnan. Sa ngayon, sa aking napapanood sa mga interview sa media tila hindi pabor ang Kamara na ipagbawal nang tuluyan iyan,” wika ni Escudero.

“Hindi man ipasa ang batas na nagbabawal sa POGO, puwede namang pagpasyahan ng presidente iyan. Puwede ngang pasyahan lang ng Pagcor iyan dahil wala namang batas na nag-legalize diyan. Binuwisan lamang ng Kongreso ng mas mataas para mas pakinabangan, parang sin tax din iyan,” paliwanag pa ng Senate President.

“Kung gustong ipagbawal iyan, utos lang ng Pagcor o utos lamang ng Pangulo ang kinakailangan,” diin pa niya.