Paandar ni Sanya Lopez, ‘di bumenta

Mukhang ‘di nga na-bet-an ng madlang netizens ang paandar ni Kapuso Star Sanya Lopez sa nakaraang GMA Gala!

Kalat na kalat na nga sa social media ang mga litrato ng mga ganap sa nasabing ball at siyempre kasama na rito ang mga pasabog na outfit ng mga um-attend! Pabonggahan talaga ang mga stars sa kanilang mga suot na gowns at suits para sa event! Bongga.

Pero mukhang gusto talagang magpasabog ni Sanya sa ball dahil may baon siyang paandar para sa red carpet! Meron nga siyang pa-reveal! Ginulat niya nga ang mga utaw dahil sa 2-in-1 outfit niya na from a black dress to a white gown ang ganap.

Pero mukhang very hard to please ang mga audience ngayon, lalo na online, dahil trending nga ang outfit reveal na ito ni Sanya pero not in a very promising way.

Marami nga ang nagkomento na may pagka-awkward daw ang reveal ni Sanya dahil hindi ito seamless. Hindi rin daw nila gets kung para saan ang reveal lalo na’t wala naman daw contest sa nasabing event. Kalurky!

Ilan pa nga sa mga komento ng madlang netizens ay ang mga sumusunod:

“Dapat inuna niya muna hatakin ang bottom tie kasi ok lang yun mahulog saka na niya na lang sinunod ‘yung black top cover. But I don’t get why pa-reveal pa. Para saan?”

“Nagkalat pa si accla. Kala e kinaganda niya. Pweeee.”

“Thank God. Parang bayag ‘yung unang look.”

“Not so flattering. Parang literal na nagtanggal lang siya ng damit. Nothing wow to reveal.”

“No wow factor, sa totoo lang sana wala nang pa-reveal. Ganda naman ng gown pero waley ang execution kasi… Love you, Sanya, pero wag mo na ulitin please.”

“Cheap and very tacky.”

Pero despite the negative comments na nakuha ni Sanya sa kanyang gimmick sa red carpet, banaag naman sa mukha niya na she had a great time and she’s proud of what she wore. ‘Yun naman ang importante, no, kahit inulan siya ng batikos. Tulad nga ng sabi ng ilang netizens, wala namang competition and everyone’s there to have a great time. In Sanya’s case, mukhang wagi naman siya sa part na ‘yon.

‘Yun na! (Carl Balasa)