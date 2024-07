Balik na sa normal ang operasyon ng mga airline sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) matapos ang IT crash na tumama sa buong mundo.

Ayon sa Manila International Airport Authority (MIAA), noong Sabado nang hapon pa bumalik ang normal na operasyon ng mga airline.

“While the affected airlines were recovering from the passenger buildup and request for rebooking, a few counters of one affected airline was still doing manual check-in this morning which was only fully restored online around 12 noon (Saturday),” saad ni MIAA Head Executive Assistant Chris Bendijo.

Kahit bumalik na sa normal ang operasyon, marami pa ring pasahero ang maagang dumating sa NAIA upang beripikahin kung tuloy ang kanilang flight.

Marami naman ang dismayado sa mga nakansela o na-delay ang flight dahil nagulo ang itinerary nila sa abroad.

Ayon sa MIAA, higit sa 50 flight ang apektado ng global IT crash na naranasan din sa Estados Unidos at iba pang bahagi ng mundo.