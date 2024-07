May sakit kasi si Regine: Ogie Alcasid nagmadaling umalis sa GMA Gala

Flinex ni Ogie Alcasid ang pictures nila ng ilang ‘It’s Showtime’ co-host niya sa GMA Gala 2024 noong Sabado.

Pero tanging sina Vice Ganda, Vhong Navarro, Jhong Hilario, Ryan Bang, Cianne Dominguez, at Darren Espanto ang kasama ni Ogie sa Kapuso event na iyon.

Hindi nila nakasama sina Anne Curtis, Kim Chiu, Karylle, at iba pang mga regular sa ABS-CBN Studios noontime show na umeere na ngayon sa Channel 7 at GTV ng GMA Network.

Nang makatsikahan namin si Ogie, ikinuwentong marami rin kasing commitments ang iba nilang mga kasamahan sa ‘It’s Showtime’ kaya absent ang mga ito sa GMA Gala 2024.

“Dami rin kasi busy sa mga kasamahan namin.

“Pero we’re happy na part ang ‘It’s Showtime’ ng GMA Gala 2024.

“Medyo pagod lang ako from a week na puro gigs, so I need to go home agad,” sey niya.

Nabanggit din ni Ogie na may sakit din ang misis niyang si Regine Velasquez-Alcasid kaya kailangan din niyang alagaan ito.

“Regine is also still recovering from the flu so had to take care of her,” sey ni Ogie.

Ang sweet lang talaga ni Ogie, na kaya maaga ring umuwi from GMA Gala 2024 ay dahil kailangan niyang alagaan ang kanyang misis.

So nice! (Jun Lalin)