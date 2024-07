Maris Racal nag-sorry kay Vice Ganda

Nag-sorry ang aktres na si Maris Racal kay Unkabogable Star Vice Ganda dahil sa kanyang remark tungkol dito na “May edad na beki.”

Recently nga lang ay kumalat sa X (dating Twitter) ang clip nina Maris, Jai Agpangan, at Kyo Quijano na sumabak sa ‘Pipilahan o ‘Di Pipilahan’ challenge na in-upload noong May 2022 sa YouTube channel ng ex-girlfriend ni Rico Blanco.

Isa nga sa mga artistang nabanggit si Meme Vice kung saan lahat sila ay sumagot na “Pipilahan” nila ang dyowa ni Ion Perez.

Pinaliwanag ni Maris ang kanyang sagot at sinabing, “Feeling ko ang ganda niyang maging ate.”

Dagdag pa niya, “Gusto ko may Vice Ganda sa buhay ko. Feeling ko kasi iga-guide niya ako kung ano mang problema ko. Iba talaga ‘pag ano, ‘pag may edad na na beki. Parang grabe talaga, iba ‘yung growth niya.”

Dahil maraming nag-tag sa ‘It’s Showtime’ host ay napansin niya ito at sey nito sa kanyang post sa X, ““Hoyyyy talaga ba, Maris????? ‘MAY EDAD NA NA BEKI’?!!!! Talaga lang ha!!!!!”

Nagtaka naman si Maris kung bakit muling nabuhay ang nasabing clip na more than 2 years na.

Sey niya sa X, “HOY SINONG NAGHALUNGKAT NITOOOOOOO????” Sabay humingi ng sorry kay Meme Vice, “SORRY MEME!!!! Love youuuu.”

Bet naman ng mga netizen ang palitan ng post ng dalawa at inaabangan na nila ang magiging eksena ng dalawa sa new movie ni Meme Vice na “And The Breadwinner Is…,” isa sa first five official entries sa upcoming 50th Metro Manila Film Festival sa December.

Exciting! (Byx Almacen)