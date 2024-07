Marian Rivera, Heart Evangelista pinatunayang kinalimutan na ang away

Mukhang the war is over nga talaga for Kapuso Queens Marian Rivera and Heart Evangelista!

Paano ba naman kasi ay muli na naman nga silang nagkita at nagbatian sa katatapos lang na GMA Gala 2024! Ang bongga.

Spotted nga ang dalawang kumukuha ng litrato na magkasama at nakunan naman ng makeup artist na si Memay Francisco na binahagi rin niya sa kanyang Instagram story.

Maaalalang nagkita at nagbatian din ang dalawa sa 84th birthday celebration ni GMA executive Atty. Felipe Gozon last December 2023. Bongga!

Pinuri rin ng mga netizen ang kanilang mga outfit na talagang pasabog umano at umaapaw with elegance. Kapansin-pansin din na parehong may floral touch ang kanilang mga gowns na parehong winner at twinning pa nga talaga.

Sey pa nga ng isang netizen bilang caption sa litrato nina Heart at Marian ay “Marian Rivera and Heart Evangelista in one expensive frame!” Talbog!

Pinarangalan din nga bilang Hall of Fame Awardees sina Heart at Marian kasama sina Alden Richards, Bea Alonzo, and Dingdong Dantes.

Mukhang kahit nagkaron nga ng sigalot noon sa pagitan ng dalawang reyna ay finally, okey na okey na sila ngayon. It’s so nice rin na these women are given a chance to shine on their own and not pitted against each other.

Sigaw nga ng mga utaw, the world is healing na talaga! Ang bongga!

‘Yun na! (Carl Balasa)