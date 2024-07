Ang State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. sa Lunes ang maglalatag ng magiging tono ng legislative agenda ng nalalabing bahagi ng 19th Congress.

Ito ang sinabi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez kasabay ng pagtiyak nito na agad na tutugon ang Kamara de Representantes sa mga panukala na hihilingin ng Pangulo.

“The President’s SONA will provide a clear roadmap, and the House is prepared to translate this vision into tangible legislative outcomes,” sabi ni Romualdez.

“We are prepared to hit the ground running and deliver on our promises to the public. The SONA will set the tone for our legislative agenda, and we are more than ready to take the necessary actions to achieve our shared vision for a better Philippines,” dagdag pa nito.

Nanawagan din si Romualdez sa mga miyembro ng Kongreso na suportahan ang agenda ng Pangulo.

“As representatives of the people, it is our duty to work together, transcending political differences, to enact laws that will uplift the lives of our fellow Filipinos. The upcoming SONA will inspire and guide us in this noble endeavor,” sabi pa nito.

Ang ikatlo at huling regular session ng 19th Congress ay magbubukas ngayong Lunes, ilang oras bago ang SONA. Magtatapos ito sa Hunyo 2025. (Billy Begas)