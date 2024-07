Kahit no show: Jennylyn Mercado hinanap sa Kapuso event

Pinutakte ng bashers online ang hindi pagdalo ni Jennylyn Mercado sa GMA Gala last Saturday sa Marriott Grand Ballroom.

No show nga si Jennylyn sa big event ng Kapuso network at hinayaan niyang mag-isang rumampa sa red carpet ang mister niyang si Dennis Trillo.

Sa X, mababasa ang masasakit na komento against her, pero may followers din na nagtatanggol at nakakaintindi sa ginawa ni Jen.

“Kung wala pang kontrata si Jennylyn sa GMA, hindi naman bawal na umattend siya sa Gala 2024. Sabi nga niya loyal Kapuso siya, bakit wala siya last Saturday? Kaloka siya!”

“Kind of disappointed with Jennylyn not attending the GMA Gala. Not sure what’s happening between the two parties but GMA has done everything to salvage her career especially after the time she got pregnant. Delicadeza lang talaga siguro.”

“From Ultimate Star to Ultimate Kaartehan star.”

Pero mas na-hurt ang fans ng aktres sa isang socmed post ng isang entertainment site na pro-Kapuso. Sa X page nito ay makikita ang photo nina Bea Alonzo at Marian Rivera at may caption na, “Imagine ‘tong dalawang BIG STARS ng Philippine Showbiz na expired na ang kontrata at naghihintay na lang i-renew (sure naman yon) nagagawa pa ring umattend sa mga importanteng company event ng GMA? Walang pag iinarte. Tapos ikaw mas pinili mo lang manood ng movie sa house at chill lang?”

Hindi ito pinalampas ng mga supporters ng first Starstruck Ultimate winner lalo pa’t mga Kapuso allies mismo ang tumitira sa kanilang idolo.

“These comments are below the belt na, mga Kapuso, babastusin nyo talaga ng ganito si Jennylyn dahil lamang hindi siya umattend sa GMA Gala? May malalim na dahilan si Jen kung bakit hindi siya pumunta at alam na alam ‘yan ng management ng GMA kung bakit. OA kayo. Wag si Jennylyn.”

Naloka lang talaga siguro ang ilang netizen dahil kung ang lahat halos ng Kapuso celebrities ay nagpapabonggahan sa kani-kanilang black and white gowns, kuntodo hair and makeup pa sa red carpet at sa mismong ballroom ng GMA Gala, pero si Jennylyn ay isang brand ng chichirya lang ang pinost at flinex sa kanyang IG. Pero sabi naman ng iba, nagkataon lang daw ito.

Anyway, Sana lang talaga ay maging maingat din sa pagbibigay ng komento ang netizens dahil hindi naman talaga nila alam ang totoong nangyayari ngayon sa pagitan ng management team ni Jen at ng GMA Network.

Sabi nga kasi ng aktres sa recent launching ng kanyang bagong endorsement, “Kung gusto pa rin nila akong maging Kapuso, happy pa rin ako na maging Kapuso!”

So sana talaga, maging maayos ang pag-uusap ng both parties.

At dahil hinanap nga si Jennylyn sa Kapuso event na iyon, nangangahulugan lang na nagma-matter pa rin siya, ‘noh?!

‘Yun na! (Ogie Rodriguez)