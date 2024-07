NASUNGKIT ng Filipino fast-food chain na Jollibee ang unang puwesto para sa listahan ng ’10 Best’ Chicken’ ng American newspaper and broadcasting company na USA Today.

Sa isang segment ng USA Today, pumipili ang mga editor at kanilang mga mambabasa at viewer ng mga isasama sa listahan ng tinawag nilang ’10 Best.’

Isa ang Jollibee Chicken Joy sa mga sikat na fried chicken dahil sa lasa nitong pang-world class.

“With 100 stores in North America and more than 1,500 stores internationally, Jollibee is the largest and fastest-growing Asian restaurant company in the world. They’re best known for Chickenjoy, the signature juicy, flavorful fried chicken,” paglalarawan dito.

“Order it in buckets or accompanied by sides — and don’t forget to dip it in their silky gravy.”

Itinatag ni Dr. Tony Tan Caktiong ang Jollibee noong 1975 sa tulong ng kanyang pamilya.

Hanggang ngayon, tuloy-tuloy ang paglago at pamamayagpag ng Pinoy fast-food chain na ito sa buong mundo.

“A huge thank you to all our fans! USA Today @10Best has named our Chickenjoy the best fast food fried chicken thanks to you!” pasasalamat ng Jollibee USA sa kanilang FB post.

Samantala, sinundan naman ang Jollibee Chicken Joy ng Pollo Campero at Guthrie’s Chicken. (Moises Caleon)