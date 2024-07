Ngayong linggong ito, balik-trabaho na po kaming mga mambabatas para sa ikatlo at huling sesyon ng 19th Congress.

Pero alam naman nating lahat na para sa mga tulad naming mambabatas, ang bakasyon ng Kongreso ay isang walang pahingang bakasyon. Dahil tuwing ganitong panahon ay sinasamantala namin ang pagkakataon at umiikot kami sa aming mga constituent o mga kababayan sa aming kani-kanilang distrito para sila’y makasama at makausap. Tuwing ganitong panahon ay lumalapit kami sa kanila upang alamin kung ano ang kanilang mga kailangan o suhestyon.

At bago tuluyang magbukas ang Kongreso ay hihingi tayo ng mga bagong direksyon at paggabay mula sa ating mahal ng Pangulong Marcos sa kanyang pagdeliber ng ikatlong State of the Nation Address o SONA sa Batasang Pambansa ngayong araw.

Pero bago po ang pagbubukas ng Kongreso ay ibinuhos na ng inyong lingkod ang lubos na suporta sa mabilis na pag-aksyon sa panukalang P6.35-trilyong national budget para sa taong 2025 gayundin sa mga nakabinbing priority bills na inilapit ng Pangulo sa aming mga mambabatas bilang bahagi ng kanyang adhikain na maisulong ang maunlad na Bagong Pilipinas na magtatawid at mag-aangat sa lahat ng mga Pilipino.

Ginawa na po namin ang aming homework sa Kamara de Representantes–gaya ng ipinagmalaki ng ating House Speaker Martin Romualdez—ang kailangan na lamang ay ang pag-aksyon din ng Senado sa panukalang 2025 General Appropriations Act (GAA) at ang iba pang nakabinbing panukala sa kanila na kabilang sa pinalawak na listahan ng 32 priority bills na binuo ng ating Pangulo kasama ng LEDAC o Legislative-Executive Development Advisory Council.

Sa amin sa Kamara ay bukod sa 2025 GAA, ay tatlo na lamang ang nakabinbin dahil sa ilalim ng liderato ni Speaker Martin ay nakapagpasa na ng 25 panukala bago pa man nitong huling sine die adjournment ng Kongreso.

Ngayong iilan na lamang ang priority bills na natitira sa Kamara kasama na ang panukalang mga ieendorso pa lamang ng ating Pangulo sa kanyang ikatlong SONA, naniniwala akong may sapat na oras ang Kamara para ikonsidera ang pagpapasa ng iba pang nakabinbing panukala na pawang mahahalaga at mas magpapalawak pa sa inaadhikang Bagong Pilipinas ng ating Pangulo kung saan walang sinumang maiiwanan sa hinahangad na pag-unlad.

Sa unang dalawang legislative session ng 19th Congress, ang Kamara at Senado ay lumikha ng 75 panukala na pawang isinabatas ng ating Pangulo kung saan 30 rito ay inaasahan nating magdudulot ng malaking epekto sa buong bansa habang ang 45 ay mga panukalang lokal.

Naging co-author po ang inyong lingkod ng 21 mula sa 30 national laws kabilang na rito ang Republic Act (RA) No. 11953 na nagpatawad sa agrarian reform loans o pagkakautang ng may 600,000 magsasaka; gayundin ang RA 11982 na nagkakaloob ng mga benepisyo sa mga Pilipino na may edad 80, 85, 90 at 95; ang RA 11996 na nagbibigay ng mas ligtas na workplace para sa mga manggagawang nasa pelikulang Pilipino; ang RA 11997 na nagtaas sa P10,000 sa taunang allowance ng mga guro para sa kanilang school supplies at ang RA 11934 na mandatory registration ng lahat ng Subscriber Identity Module o SIM number ng ating mga cellphone.

Suportado po natin ang commitment ni Speaker Martin na bigyang prayoridad sa Kamara ang pagpapasa ng mga nalalabi pang priority bills ng LEDAC kabilang ang panukalang amendatory laws sa RA 9136 o “Electric Power Industry Reform Act (EPIRA);” RA 6657 o ang “Comprehensive Agrarian Reform Law (CARL),” at RA 7652 o ang “Foreign Investors’ Long-Term Lease Act.”

Sa pinalawak na listahan ng LEDAC, may tatlo pang higit na priority bill kabilang na ang panukalang “Archipelagic Sea Lanes Act,” ang “Reforms to the Philippine Capital Markets,” at “Amendments to the Rice Tariffication Law.” Ikinagagalak ko namang sabihin na ang tatlong ito ay pawang aprubado na sa Kamara.

Tiwala po ako na sa pamumuno ni Speaker Martin ay magkakaroon ng mas maayos at mas malapit na working relationship sa Senado sa pagpasok ng third and final session ng Kongreso sa ilalim ng pagtitimon ni bagong Senate President Chiz Escudero.

Tiwala rin po ako sa pahayag ni Senate President Chiz na shared commitment kina Pangulong Marcos at kay Speaker Martin sa pagbibigay ng prayoridad sa pagpapasa ng mga esensyal at makabuluhang panukala sa nalalabing 73 session days ng 19th Congress.

Kasama ang 2025 GAA bill at ang 3 pang nalalabing priority bills na ipinangako ni Speaker na maipapasa ng Kamara sa third legislative session, umaapela po ako ng suporta sa aking mga kasamahang mambabatas para aksyunan na ang iba pang mahahalagang panukala na magbibigay ng karagdagang financial assistance sa mga persons with disabilities (PWDs), senior citizens at health insurance coverage naman para sa batang Pilipino; ang pagtataas ng suweldo ng mga guro at ang mga hakbangin para matiyak na magiging mas mura pa ang halaga ng mga bilihin para sa ating mga konsyumer.

Noon pong nakaraang June kung inyong matatandaan ay nagkaroon ng pormal na alyansa ang Partido Federal ng Pilipinas (PFP) ng ating Pangulong Marcos at ang National Unity Party (NUP), kung saan ako po ang presidente, na siyang bunga ng dalawang taon ng close working partnership ng partido sa ating Chief Executive at sa kanyang administration, bilang suporta sa kanyang dakilang hangarin na mabigyan ng mas maayos na buhay ang lahat ng kababayan natin.

Bilang ikalawa sa pinakamalaking political group sa Kongreso, nagkaroon po ng malaking papel ang NUP sa pagtulong sa Pangulo at sa kanyang administrasyon para makamit ang mas malalim at napakahalagang mga transpormasyon sa loob ng nagdaang dalawang taon na naghatid sa atin ng maayos na post-pandemic recovery.

Hindi lamang po sa salita ang suporta ng NUP sa ating Pangulo kundi higit sa lahat ay sa pamamagitan ng pag-aksyon dahil ibinibigay po natin ang malakas at solidong suporta sa mga pangunahing programa at polisiya na isinusulong ng kanyang administrasyon. Nangako rin po kami ng ibayo at patuloy na suporta sa pamahalaang Marcos ngayong pumapasok na tayo sa ikatlo at huling sesyon nitong 19th Congress.

Ang lahat pong ito ay maluwag sa puso na ginagawa ng NUP dahil buo po ang aming paniniwala at tiwala na tunay at wagas ang inaadhikang Bagong Pilipinas ng ating minamahal na Pangulo. Sinasaluduhan at sinusuportahan natin ang kanyang hinahangad na pag-unlad para sa lahat ng mamamayang Pilipino dahil ang hangaring ito ng Pangulo ay nasa puso rin ng aming partido.

Kapit-bisig pa rin tayo para sa sama-samang pagkilos tungo sa pag-unlad nating lahat sa ilalim ng Bagong Pilipinas!