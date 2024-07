Gen Z volleyball player pasok sa ‘PBB’

Pinakilala na ang bagong generation ng mga housemate noong Sabado sa muling pagbubukas ng Bahay ni Kuya sa ‘Pinoy Big Brother Gen 11’.

Sinalubong ng mga host ng show ng Kapamilya reality show na sina Bianca Gonzalez, Melai Cantiveros, Kim Chiu, Robi Domingo, Enchong Dee, at ang bagong Gen Z host na si Alexa Ilacad ang thirteen housemates at isang 2-in-1 housemate.

Marami ang natuwa na karamihan sa mga bagong housemate ay mula sa mga probinsya ng Pilipinas sa pangunguna ng mga Gen Z housemate na sina Binsoy Namoca (South Cotabato), Jas Dudley-Scales (Negros Oriental), JM Ibarra (Quezon), Kai Montinola (Cebu), Kanata Tapia (Occidental Mindoro), Kolette Madelo (General Santos), Marc Nanninga Jr. (Camarines Norte), Rain Celmar (Cebu), at Therese Villamor (Camarines Sur).

Galing namang London, United Kingdom ang isa pang Gen Z housemate na singing heartthrob na si Jarren Garcia.

Pasok din ang mga Gen Y (Millenial) Housemate na sina Brx Ruiz (Bacolod), Noimie Steikunas (Lithuania), at ang real-life gay couple na sina Dingdong Bahan at Patrick Ramirez na parehong mula sa Taguig City.

Unang twist this season ay counted as one lamang o as 2-in-1 housemate sina Patrick at Dingdong at nakasalalay sa unang task this season kung pareho ba silang makakapasok sa Bahay ni Kuya.

Gen Z housemate na rin ang volleyball player na si Dylan Yturralde na isa sa mga trending searchee sa hit dating segment ng ‘It’s Showtime’ na ‘EXpecially For You’.

Ayon kay Dylan, nagbago raw ang buhay niya noong pandemic kung saan tumigil siya sa paglalaro ng volleyball at doon daw niya naisip na i-search sa internet kung paano maging artista.

Tinutukan naman ng viewers ang nasabing opening night ng ‘Pinoy Big Brother Gen 11’ dahil trending number one sa social media platform na X (dating Twitter) ang official hashtag nito na #PBB11LeGENdaryStart na mayroong 27,600 posts.

Nanguna rin sa online concurrent viewership ang ‘Pinoy Big Brother Gen 11’ na umabot sa halos 200,000 concurrent views habang ang kasabayan nitong red carpet show ay wala pang 100,000 ang combined concurrent views.

Aabangan naman sa mga susunod na araw kung ano ang major twist at ibig sabihin ng ‘Gen 11’ sa season na ito ng ‘Pinoy Big Brother’.

Bonggels!