Galawang SONA muna tayo

Sa ikatlong pagkakataon ay nakatakdang ihayag ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, Jr ang kanyang State of the Nation Address ngayong Hulyo 22.

Batay kasi sa nilalaman ng 1987 Constitution na nabuo sa administrasyon ng yumaong dating Pangulong Cory Aquino, ang State of the Nation Address o SONA na ang ibig sabihin ay ang ulat ng Pangulo sa tunay na estado ng bayan ay ginaganap kada ikatlong Lunes ng Buwan ng Hulyo na hudyat din ng pag-uumpisa ng pagtatrabaho ng bagong Kongreso.

Bago ang SONA, kanya-kanya na munang bubuksan ng mga liderato ng Kamara de Representantes at Senado ang sesyon sa kanilang hanay ganap na alas diyes ng umaga, kung saan ay halos magroroll-call lamang ang mga ito at agarang sususpendihin ang sesyon upang paghandaan ang joint session.

Ang joint session ng Senado at Kamara ay sa session hall ng Kongreso sa Batasan Complex idinaraos dahil mas maraming mambabatas ang kaya nitong i-accommodate kumpara sa Senado na 23 lamang ang upuan dahil ang Senate President ay nasa unahan ang puwesto.

Matapos ang kanya-kanyang sesyon sa umaga, kanya-kanya ring handa ng pagkain ang Senado at Kamara bilang pang-estima sa mga imbitado ng mga senador at mga kongresista at magkaiba rin ang catering ng dalawang Kapulungan sa hapon sa loob ng Batasan Complex.

Iba-iba rin ang estilo ng pagpunta ng mga senador mula sa kanilang gusali sa Pasay City patungo sa Batasan Complex dahil mayroong nagtutungo doon sa pamamagitan ng helicopter at mayroon din namang nagpapaescort sa mga hagad na sadyang inihanda para hindi sila maipit sa trapiko.

Ang Presidente at Unang Ginang ay nagtutungo sa Batasan Complex sakay ng helicopter mula sa Malacanang grounds at sila ay inaasahang lalapag sa bakuran nito bago mag-alas kuwatro ng hapon para sa paghahayag ng SONA.

Sa panig naman ng mga mambabatas, karaniwan na lamang na mayroon silang kanya-kanyang gimik ng kung ano ang isusuot dahil ang naturang aktibidad na sumasailalim sa full-media coverage at kanilang sinasamantala para mapag-usapan.

Sa labas ng Batasang Complex ay iba naman ang kadalasang situwasyon dahil umaga pa lamang ay gumagawa na ng ingay ang mga grupong salungat sa mga patakaran na ipinatupad ng nakaupong Presidente.

At katulad ng pagiging magarbo ng mga nasa loob ng gusali ng Senado at Kamara, masasabing gumagastos din ang mga komokontra sa patakaran ng administrasyon dahil hindi rin naman biro ang bumuo ng mga effigy na kalaunan ay susunugin din lamang naman.

Ang mga senaryong ito ay paulit-ulit na nagaganap taun-taon.