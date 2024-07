Evan Mobley walastik bagong kontrata sa Cleveland Cavaliers

NAKA-JACKPOT ang 23-year-old big man na si Evan Mobley sa Cleveland.

Mula kay Adrian Wojnarowski nitong Sabado:

“Cleveland Cavaliers (forward/center) Evan Mobley has agreed on a five-year, $224 million (P13-bilyon) maximum rookie contract extension that could become worth as much as $269M (P15.6B), Joe Smith and Thad Foucher of @wassbasketball tell ESPN.”

Lalaki ang halaga kapag nakakuha ng individual award tulad ng All-NBA team o Defensive Player of the Year si Mobley sa susunod na season.

Nag-average siya ng 15.7 points, 9.4 rebounds, 3.2 assists at 1.4 blocks sa 30.6 minutes per game nitong 2023-24.

Nakarating hanggang second round sa Eastern Conference playoffs ang Cavs bago tinalo ng eventual champion Boston Celtics sa limang laro.

Sa Game 5, tumipa si Mobley ng season-high 33 points, 7 rebounds, 4 assists, 2 blocks.

Final season na ng rookie contract ni Mobley ngayong 2024-25, sa ilalim ng bagong coach ng Cleveland na si Kenny Atkinson kapalit ng sinibak na si JB Bickerstaff kahit nag-fourth sa East ang Cavs.

Hindi lang nag-click ang tambalan nina Mobley at Jarrett Allen kapag pinagsabay ang dalawang bigs.

Solido ang depensa ni Mobley kahit sa perimeter, naging miyembro ng All-Defensive first team at third place sa Defensive Player of the Year voting noong 2023. (Vladi Eduarte)