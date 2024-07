Inamin ng mismong kalihim ng Department of Information and Communications Technology (DICT) na wala silang panlaban sa global IT crash noong nakaraang biyernes.

Ayon kay DICT Secretary Ivan John Uy, wala pa silang ensaktong numero kung ilan ang sapol ng global IT crash maliban sa mga namonitor nilang mga bangko, airline, ospital na gumagamit ng Microsoft na naka-secure ng Crowdstrike.

Wala rin umano silang na-monitor na website o system ng mga ahensiya ng gobyerno na naapektuhan ng IT crash ng Microsoft.

“Mukhang halos wala, napakaliit kung meron man,” wika ni Uy dahil hindi umano gumagamit ng Crowdstrike ang mga ahensiya ng gobyerno sa kanilang cybersecurity.

Gayunman, inaaba¬ngan ng kalihim ngayong Lunes kung may magre-report na government agency na tinamaan ng IT crash noong Biyernes.

“Isa ito sa pinakamalaking palpak na nangyari sa IT sa buong mundo. Ang medyo nakakataka lang, umiikot ang balita na pangalawang beses na itong nangyari,” saad ni Uy sa isang radio interview

“Wala tayong magawa diyan. We are at their mercy,” sabi ng kalihim.

Pinayuhan na lamang ng DICT chief ang mga kompanya sa bansa na kumuha ng magagaling na IT.

“Dapat mayroon tayong magaling na IT na kung sakaling mangyari ulit ito, kaya niyang maresolba at ma-reco¬ver with minimal disruption,” giit pa niya.