Isang hakbang patungo sa pagpapalakas ng turismo, ekonomiya, at pagkilala sa Pilipinas bilang pangunahing destinasyon ng mga cruise.

Ito ang paglalarawan ni dating Officer-in-Charge ng Maritime Industry Authority (MARINA) Atty. Nicasio Conti sa Cruise Visa Waiver Program (CVWP) bilang isang mahalagang hakbang sa pag-unlad ng maritime at cruise industry ng Pilipinas.

Ayon kay Conti, ito ang unang pagkakataon na nagbibigay ng ganitong progresibong patakaran na pinapayagan ang mga kwalipikadong dayuhang mamamayan na pumasok sa bansa nang walang visa hanggang sa 14 araw, na nagbibigay ng malaking tulong sa lokal na turismo at naglalagay sa Pilipinas bilang destinasyon ng mga cruise.

“The introduction of the CVWP is a testament to the DOJ’s commitment to fostering economic growth through innovative and flexible legal frameworks. Secretary Crispin Remulla has emphasized that the justice system is never a hindrance for progress and should always be made accessible, and at times flexible, to promote economic growth”, ani Conti.

“This initiative not only strengthens the tourism sector but also enhances the country’s global image, making it an attractive destination for cruise liners worldwide”, dagdag pa niya.

Sinabi ni Conti na para sa libu-libong Pilipinong seafarer, na kilala sa kanilang kahusayan at kwalipikasyon bilang mga crew sa mga cruise ship sa buong mundo, ang patakaran na ito ay pinagmamalaki. Ito ay nagpapahalaga sa kanilang mga kontribusyon at nagtataas sa Pilipinas sa international cruise map.

“The new policy aligns perfectly with the efforts to enhance the country’s standing as a top cruise destination, as evidenced by the Philippines winning the Asia’s Best Cruise Destination award at the World Cruise Awards in 2023”, dagdag niya.

Ang CVWP na ipinatutupad sa pamamagitan ng Immigration Memorandum Circular No. 2024-001, ay may bisa hanggang 14 araw lamang at kinakailangan na ang mga dayuhang bisita ay dumating at umalis sa parehong cruise ship. Siniguro ng DOJ, kasama ang Department of Tourism (DOT) at Bureau of Immigration (BI), na ang programang ito ay magdadala ng mas malaking tagumpay sa hinaharap, hindi lamang pagiging pangunahing destinasyon ng mga cruise ang Pilipinas kundi sa pagiging pangunahing destinasyon ng turista sa buong mundo.

“As a former OIC Administrator of the Maritime Industry Authority (MARINA), I am delighted to commend the DOJ and BID for this exceptional policy. It reflects a progressive approach to tourism and maritime development, promising long-term benefits for our nation’s economy and global standing. The CVWP is not only a strategic move to attract more tourists but also a significant step towards recognizing and boosting the morale of our Filipino seafarers, who are the backbone of the global cruise industry”, aniya.