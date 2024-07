Christian Gian Karlo Arca hanep sa blitz wodpushing

NAGHARI si Fide Master Christian Gian Karlo Arca sa Open Under-18 boys division ng 8th Eastern Asian Youth Chess Blitz Championships nitong Sabado ng gabi sa Penang, Malaysia.

Pinagpag ng 2023 Philippine Sportswriters Association chess awardee si Dianqi Lin ng China sa ninth at last round upang umiskor ng walong puntos.

Kapuntos ni Arca si home bet FM Yu Tian Poh pero makaraang idaan sa tie break ay nagkampeon ang 15-year-old Pinoy woodpusher.

Kinaldag ni second placer Poh ang isa pang PH bet na si John Dave Lavandero.

Solo sa third place si Vo Quoc Bao Tran ng Vietnam na may pitong puntos habang fourth si FM Ivan Travis Cu na isa ring Pinoy na may apat na puntos sa nine rounds Swiss system event.

Sasabak pa si Arca at ang ibang mga kababayan sa rapid ng torneo na magsisimula ngayong araw (Lunes).

Second seed si Arca tangan ang 2198 rating habang top seeded si Poh na may 2296. (Elech Dawa)