Carlos Yulo, 2 pa mga unang kakasa sa Summer Olympics

PAG-IINITIN ng dalawa sa nangungunang inaasahang magwawagi ng medalya sa bansa na sina gymnast Carlos Edriel Yulo at boxer Eumir Felix Marcial, pati nang rower na si Joanie Delgaco ang kampanya ng Pilipinas ngayong Sabado (Hulyo 27) matapos lang ang natatanging opening ceremony ng Paris Olympics sa Seine River.

Inaasahan ni Philippine Olympic Committee (POC) president Abraham ‘Bambol’ Tolentino ang mga nagbabalik na Olympians na sina Yulo at Tokyo 2020+1 bronze medalist Marcial na pagniningasin ang kampanya ng bansang na misyong mapantayan o malampasan ang makasaysayang unang Olympic gold na napanalunan ni Hidilyn Diaz sa Tokyo 2020 at mga pilak ng mga boksingerong sina Carlo Paalam at Nesthy Petecio.

“We’re looking forward to Caloy [Yulo], Eumir and Joanie giving the country a strong start in Paris,” pahayag Linggo ni Tolentino, na lilipad patungong French capital sa Martes. “They’re all ready and inspired and in high spirits.”

Papalag ang 23-anyos na si Yulo, pumang-apat sa Tokyo sa vault, sa qualification round ng men’s individual all-around simula 9:30 p.m. (PH time) kasama ang finals na nakatakda sa Miyerkoles (Hulyo 31.)

Ang 28-taong-gulang na si Marcial, sa kabilang banda, ay sasabak sa light-heavyweight division matapos nitong maiuwi ang middleweight bronzesa Tokyo.

Magsisimula ang taga-Zamboanga City, na may 5-0 record bilang pro, sa kanyang bid, ganap na alas-9:30 ng gabi (PH time) sa Sabado.

Susubukan naman ni Delgaco na umabante sa finals mula sa women’s single Sculls heats sa alas-3:00 ng hapon. Siya ang kauna-unahang Pinay na nag-qualify sa Olympic rowing.

Nauna nang nagpahayag ng kumpiyansa si Tolentino na magde-deliver ang 22-athlete Team Philippines sa Paris.

“Ang koponang ito, sa tingin ko, ang pinakahanda sa kasaysayan ng Olympic sa Pilipinas,” sabi ni Tolentino, na nagpasalamat sa Philippine Sports Commission sa walang tigil na suporta sa kampanyang naging lagnat sa kauna-unahang pre-Olympic training camp sa Metz, France .

Nagsanay at naghanda ang mga manlalaro sa pamamagitan ng isang sinubukan-at-nasubok na template sa dalawang beses naging world champion sa 2019 floor exercise at 2021 sa vault na si Yulo, may tatlo pang tropang sasali na sina Filipino-Americans Aleah Finnegan, Levi Jung-Ruivivar at Emma Malabuyo habang si Marcial ay may mga nagbabalik na Olympians na sina Petecio at Paalam, Aira Villegas at Hergie Bacyadan.

Minamarkahan ng Pilipinas ang ika-100 taong paglahok sa Paris Games, na magtitipon ng 10,714 na atleta mula sa 206 na bansa na sasabak sa 329 na disiplina mula sa 32 palakasan. (Lito Oredo)