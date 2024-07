BF ni Kris Aquino very charming

Ang bongga lang dahil ‘yung doktor na sinasabing boyfriend ni Kris Aquino ay talaga namang pinupuri ng mga taong close sa tinaguriang Queen of All Media.

Alam na namin ang identity ng doktor na iyon, pero kabilin-bilin ng isang malapit kay Kris na huwag na naming isulat pa.

Basta ang masasabi lang ng ilan sa mga source namin, very charming ang doktor na iyon.

Kung tama ang kuwento ng taong kausap namin, kagagaling daw sa Orange County, California ng boyfriend ni Kris.

Dinalaw raw nito si Kris.

Kahit noong February raw ay dumalaw rin ang doktor kay Kris.

Nakita rin namin ang picture ng boyfriend ni Kris and in fairness, may hitsura, ha!

Ang bongga lang na malapit daw sa bunso ni Kris, kay Bimby, ang boyfriend ng dating actress-TV host.

So nice! (Jun Lalin)