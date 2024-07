Anak ni Assunta de Rossi, baka pasukin ang showbiz

Tatlong bata raw ang katumbas ng unica hija nina Assunta de Rossi and former Congressman Jules Ledesma sa sobrang pagka-energetic nito.

Ang feeling ng una ay sa tatay nito nakuha ni Fiore ang pagiging hyper.

“Parang may sili ‘yung p’wet, ang likot grabe!” natatawang kuwento ni Assunta nang saglit siyang makakuwentuhan ng ilang members ng SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) sa isang special event sa Rampa Drag Club sa Quezon City kamakailan.

“Pero life of the house naman siya,” bawi niya.

Sa likot nga raw nito, nasa stage ito ngayon na umaakyat na sa mga furniture sa bahay saka tatalon sabay hirit daw na “Stunt woman ‘yan!”

“May pagka-athletic din kasi siya. ‘Yun nga lang, wala pa siyang sense of danger. Kaya sinasabihan ko, ‘Stunt woman ka ba?’ Kasi ang hilig nga niyang magtatatalon. Tapos ang hilig ding mag-swimming kaya tan na tan siya ngayon. Eh, dadalhin ko siya sa Europe before the month ends. Eh, summer doon ngayon so feeling ko, uling na siya ‘pag nag-beach siya doon. Matutuwa ‘yung tatay ko. Mahilig sa morena ‘yon, eh. Haha!”

Second time na raw na dadalaw ni Fiore sa mga lolo’t lola niya sa Italy. And as much as possible, gusto raw niyang gawing yearly ang dalaw nila ng anak doon dahil hirap nang magbiyahe pa-‘Pinas and back ang mommy at daddy niya.

Thirty-eight na si Assunta when she gave birth to Fiore at the height of the pandemic quarantine in 2020 kaya naman itinuring nila itong miracle baby ng kanyang husband of 21 years.

Kaya naman natanong siya during the casual tsikahan kung balak pa ba nilang sundan ni Jules si Fiore since keri naman pala.

“Hindi na kaya ng energy ko… forty-one na ko. Masyado kasi akong hands on… if I’m gonna go through all that again, ‘yung sleepless nights, ‘yung pagbe-breastfeed — kasi tatlong taon akong nag-breastfeed until I said enough na kasi pagod na rin ako — ang then kahahabol… I’m very devoted to my child, eh. So, siyempre nakakapagod din, nakakaubos ng energy kasi nakatutok ako sa kanya lagi.”

In fact, dahil kay Fiore, ni hindi na naiisip ni Assunta ang pagbalik sa pag-arte kahit pa may magagandang offers.

“Ni hindi ko nga ‘yan kayang iwan ng overnight, eh,” sey niya about Fiore. “I mean nakakapag-errands ako kagaya today. Pero ‘yung iiwanan ko siya ng whole day… unless nandito ‘yung family ko. A family member has to stay with her.”

Oo nga naman. Twenty years niyang hinintay si Fiore tapos ipagpapalit lang niya sa taping. Wit daw niya keri at this point.

At kung meron daw aktres sa bahay nila ngayon,walang iba ‘yon kundi si Fiore at hindi siya.

“Naku, ‘pag hindi nakukuha ‘yung gusto niya, ihuhulog niya ‘yung sarili niya. ‘Help me, help me.’ Haha! Duma-drama!”

Pero kung siya daw ang masusunod talaga, ayaw niyang mag-showbiz si Fiore in the future.

“Sana ‘wag. Kaya nga hindi ko siya dinadala sa mga showbiz events, eh. Hindi ko alam kung ano ang magiging destiny niya, pero sa ngayon, sana ‘wag. Pero mukhang may hilig, eh,” kambiyo rin niya. “Kasi mahilig siyang panoorin ‘yung sarili niyang videos ‘pag kinukunan ko siya. Narcisist yata. Haha!”

Pero paano nga kung gusto?

“Oh, my God… Mag-workshop muna siya. Kung qualified at may talent naman, bakit naman hindi? Pero kung ham [actress], no way! Wala sa lahi namin kasi. haha! I-intensive workshop ng tita [Alessandra de Rossi] dapat.”

Kasama nga palang aalis pa-Italy nina Assunta at Fiore si Alessandra.

***

Mga girl nagda-drag na rin

Nagpa-trade launch and actor-entrepreneur na si RS Francisco para sa latest baby niyang RAMPA Drag Club at ibinida niya ang labing-walong drag queen performers nila, called Rampa Reynas, na metikuloso nilang in-audition ng mga co-owners niyang drag legends na sina Viñas Deluxe, Brigiding, at Precious Paula Nicole (collectively known as the Divine Divas).

At nagulat kami ng mga co-SPEEd (Society of Philippine Entertainment Editors) members namin nang ipakilala kami kina Kieffy Nicole at Neenja dahil kapwa true-blue na babae pala sila who found happiness and passion sa pagda-drag.

In short, mga literal na vavaeng vakla sila.

Behind the thick makeup, the outlandish fashion, and extra-long eyelashes, mga kimi raw silang tao at ni hindi mga pala-ayos in real life. Puwede nga raw silang mapagkamalang nerd at tomboy in real. Pero sa pagda-drag nga raw nila nailalabas ang kanilang confidence.

At hindi madaling mag-drag, ha. Like all art forms, bukod sa innate talent, matinding patience and dedication ang kailangan. Kaya nakakabilib din ang dalawang ito.

Pero sa kanilang dalawa, mas masuwerte draw si Neenja dahil pumasok siya sa drag scene na tanggap na ang mga tunay na babae sa larangang ito.

“Nauna kasi ako sa kanya,” kuwento ni Kieffy Nicole. “Wala pang draggers Philippines, nagda-drag na ako. So, may mga gigs na ayaw akong tanggapin dahil girl daw ako. And then nag-try akong mag-audition sa mga bars, ni hindi nila ako trinay mag-audition dahil hindi raw sila tatanggap ng babae.”

kaya masaya silang mas open na ngayon. Lalo na sa RAMPA na welcome all.

“Di ba sabi ko sa inyo, welcome lahat,” singit ni RS na nakikinig sa tsikahan. “Hindi threat ang babae sa drag scene. We love them. Kahit lalaki talaga na gustong mag-drag, welcome din. Try nila kasi masaya talaga.”

When asked kung nao-offend ba sila ‘pag napagkakamalang bading…

“Hindi po,” sey ni Kieffy.

“Mas gusto ko pong napagkakamalan akong bading kasi it means na ‘Ay, ganun siya kagaling. Hindi mo mapapansin na babae siya. She blends in’,” sey naman ni Neenja.

Bukod kina Neenja at Kieffy Nicole, may labing anim pang naggagandahan, nagseseksihan, at nag-uumapaw sa talent na mga drag queens sa RAMPA.

Ang RAMPA, which is also co-owned by Ice Seguerra and Boy Abunda, ay matatagpuan sa Eugenio Lopez Dr., Quezon City at ilang kembot lang from ABS-CBN.