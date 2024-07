Alex Eala, French tandem walastik sa Spain doubles

Tinagpas nina Alexandra ‘Alex’ Eala at French partner Estelle Cascino sina Lia Karatancheva ng Bulgaria at Diana Marcenkevica ng Latvia, 6-3, 2-6, 10-4, para hablutin ang korona ng ITF W100 Vitoria-Gasteiz doubles nitong Sabado ng gabi sa Peña Vitoriana Tenis Club sa Vitoria-Gasteiz, Spain.

Binalewala ng seeded No. 3 tandem ang matinding hamon nina unseeded pair Karatancheva at Marcenkevica upang maitala ang pangalawang tagumpay bilang magkapareha sa torneo na may nakatayang US$100K cash prize.

Sa kabila ng pagdomina sa opening set, nahirapan sina Eala at Cascino sa second set sa kanilang mga determinado sa bahaging iyon na mga karibal, pero mabilis na nakabawi sa dagdag na frame.

Ito ang ikalawang doubles title ng Filipino-French tennis pair makaraan ang sa ITF Open 3C Seine-et-Marne women’s doubles tournament sa Cascino, France noong Marso.

Pangatlong doubles title na ito ni Eala pagkalipas nang sa ITF Nuc-Deccan Women’s Doubles Tournament sa Pune, India kasama si Latvian Darja Semenistaja.

Sasabak pa ang Pinay netter mula sa Quezon City at Globe Ambassador sa singles finals ng tournament laban kay Victoria Jiménez Kasintseva ng Andorra sa Linggo ng gabi.

Puntirya ng dating Rafael Nadal Academy scholar ang panglima namang kampeonato, pero una sa 11 buwan.

Huli siyang namayagpag sa ITF Roehampton W25 noon pang Agosto sa United Kingdom.

Ang torneo ay bahagi rin ng paghahanda ni Eala papra sa papasok na buwang US Open. (Lito Oredo)