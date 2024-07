APAT na overseas Filipino worker (OFWs) ang kumpirmadong ligtas kasunod ng salpukan ng dalawang oil tanker na nagresulta sa sunog malapit sa Singapore noong Biyernes.

Ayon kay Department of Migrant Workers (DMW) Secretary Hans Leo Cacdac, ligtas ang apat na marino na sakay ng isa sa mga tanker.

Lumabas sa imbestigasyon na nasunog ang Singapore-flagged tanker na Hafnia Nile at Sao Tome at Principe-flagged tanker Ceres I matapos magbanggaan ang mga ito may 55 kilometro sa hilagang-silangan ng Singapore island na Pedra Branca sa silangan sa Singapore Straits noong Biyernes nang umaga.

Dalawang tripulante ang nasugatan sa insidente at dinala sa ospital.

Sa kabuuang bilang, nasa 62 tripulante ang lulan ng dalawang tanker, (Vincent Pagaduan)