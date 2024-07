Ilang araw bago ang ikatlong State of the Nation Address (SONA) ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakaabang na ng publiko upang pakinggan kung ano ang iuulat nito sa sambayanan sa mga nagawa at natupad sa mga ipinangako nito noong nakalipas na taon.

Sa kanyang pag-upo bilang Presidente noong May 2022 ay kasama sa prayoridad ng Presidente ang kapakanan ng mga magsasaka sa bansa kaya naman makalipas ang isang taon ng kanyang termino ay naipasa ng Kongreso ang New Agrarian Emancipation Act para ilibre na sa pagkakautang ang Agrarian Reform Beneficiaries (ARB) mula sa mga hindi nabayarang hulog, interest at mga multa sa lupa ng mga magsasaka na umabot sa P57.56 billion.

Mahigit anim na 600,000 agrarian reform beneficiaries ang nakinabang sa nabanggit na batas matapos maibigay sa kanila ang titulo ng lupa ng kanilang sinasaka.

Naselyuhan din bilang batas ang kontrobersiyal na Maharlika Investment Fund na gagamitin ng gobyerno para mapalago ang ekonomiya sa pamamagitan ng paglalagak ng puhunan sa mga malalaking imprastruktura at mga serbisyo para kumita at magamit sa mga pangunahing programa at serbisyo.

Tatlong larangan ang pagbubuhusan ng Maharlika Investment Corporation ng kanilang pondo partikular sa renewable energy, digital connectivity at Healthcare services.

Ang iba pang priority bills ng administrasyon na naipasa ng Kongreso ay ang Tax Amnesty Act; Trabaho Para sa Bayan Act; Public Private partnerships Code of The Philippines;Real Property Valuation and Assessment Reform Act at iba pa.

Sa kabuuan, 14 na mga priority bills ng administrasyon ang naipasa ng Kongreso mula sa bilang na 21 at kalaunan ay naging 15 na lamang dahil sa kakapusan ng panahon sa 19th Congress.

Para naman sa mga pangunahing proyekto ng gobyerno sa ilalim ng Build Better More ng Marcos administration, 123 mga proyekto ang inaprubahan,karamihan dito ay mga imprastruktura mula sa sektor ng trasportasyon, enerhiya, information technology, water resources at agrikultura.; habang 77 sa mga proyekto ay itinuloy mula sa mga nasimulan ng Duterte administration.

Ilan sa mga nasimulan ng mga malalaking proyekto ay LRT 2 west Extension; LRT1 Cavite extension; Metro Manila Subway; Mindanao railway; Subic Clark railway; Bata an-Cavite interlink bridge; New Manila International aiport; Sangley Point International Airport ; at iba’t ibang container ports sa bansa.

Sa kabila ng mga malalaking imprastruktura at mga proyektong isinusulong ngayon ng Marcos administration, bumaba ng dalawang puntos ang approval at trust ratings ng Presidente, batay sa inilabas na Ulat ng Bayan Survey ng Pulse Asia– mula 55 at ngayon ay 53 sa kanyang approval rating, habang ang trust rating ay mula a dating 57, ngayon ay naging 52.

Wala namang naging reaksiyon ang mga opisyal ng Malacanang sa bumabang trust at approval ratings ni Pangulong Marcos Jr. na inilabas ilang araw bago ang kanyang ikatlong SONA.