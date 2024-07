Ipinagmalaki ng 19th Congress ng Senado na hindi nila binigo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr na ipasa ang kanyang 2023 SONA priority measures.

Batay sa accomplishment report ng Senado, 18 sa 20 priority bills na ipinangako nilang ipasa ay ganap na ngayong batas habang ang ilan ay naghihintay ng lagda ng pangulo o nasa bicameral conference committee.

Kabilang dito ang SIM Card Registration Act; Postponement of Barangay/SK Elections; Maharlika Investment Fund ; National Employment Action Plan;

Internet Transactions Act of 2023; New Philippine Passport Act; Negros Island Region at humabol pa nitong weekend ang New Government Procurement Act.

Pero sa kabila ng lumalabas na solidong Senado, niyanig ang liderato ni Sen. Juan Miguel Migz Zubiri nang palitan siya bilang Senate President ni Sen. Francis Chiz Escudero noong May 20 ngayong taon.

Nasa 15 senador ang pumabor kay Escudero habang anim naman ang nanindigan kay Zubiri.

Sa naging panayam ng programang ‘Mahiwagang Mundo ng Politiko’ kay Zubiri, tanggap naman daw nito at ipinaabot tagumpay din ni Escudero sa kanyang liderato.

Samantala, kabilang sa sumabog sa Senado ngayong 19th Congress ang imbesgasyon ng komite ni Sen. Risa Hontiveros laban sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO.

Naging sentro dito si Bamban, Tarlac mayor Alice Guo na ngayon ay suspendido na.

Dahil sa mga nadiskubreng kaso ng human trafficking, sexual abuse, money laundering at iba pang krimeng may kinalaman sa POGO, naging mainit na ang panawagan lalo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr para tuluyan na itong ipagbawal sa bansa.

Kaya ang malaking katanungan ngayon at kaabang-abang kay Pangulong Marcos Jr sa kanyang State of the Nation Address o SONA – lalaban o yuyuko sa POGO!