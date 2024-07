Mahigit 138,000 agrarian reform beneficiaries ang nagtatamasa na sa pagbubungkal ng sariling lupa matapos maibigay ng gobyerno ang titulo ng lupa sa ilalim ng agrarian reform program.

Ayon sa Presidential Communications Office, may kabuuang 138,056 na mga benepisyaryo ang nakatanggap na ng titulo ng kanilang lupa simula July 2022 hanggang July 10, 2024 bilang pagtupad sa pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na itutuloy nito ang implementasyon ng agrarian reform program na sinimulan ng kanyang amang si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noong 1972.

Nitong nakalipas na ilang linggo ay naglibot ang Presidente sa iba’t ibang lugar sa bansa para mamahagi ng titulo ng lupa sa mga ARB, kung saan ang pinakahuli ay sa Cordillera Region at Pangasinan nitong Biyernes.

Matatandaang sa unang State of the Nation Address ng Pangulo ay ipinangako nito na buburahin nito ang pagkakautang ng mga magsasaka sa gobyerno mula sa mga hindi nabayarang hulog sa lupa, interest at iba pa sa pamamagitan ng New Agrarian Emancipation Act na naging batas noong July 7,2023.

Nais ng Pangulo na matapos ang implementasyon ng agrarian reform program sa kanyang termino at maibigay sa mga benepisyaryo ang lahat ng titulo na dapat mapasakanila. (Aileen Taliping)