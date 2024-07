Wagi o talunan? Gerald Anderson, Sam Concepcion nagkabugan para sa P1M

Sino kaya kina Gerald Anderson, Sam Milby ang tunay na magaling, madiskarte, matalino?

Well, masusubukan nga ‘yan sa bago at pinaka-colorful game show ngayon, ang ‘Rainbow Rumble’ sa pangunguna ng Pambansang Host at Rumble Master na si Luis Manzano, simula ngayong Sabado (July 20).

Super excited nga si Luis sa pagho-host muli ng isang original format.

“Nakaka-proud na maging part ng isang show na gawa ng Pilipinas. It’s very refreshing para sa akin,” sabi pa ni Luis.

Eh, bongga rin dahil si John Prats ang direktor nito, at at co-produced ng 3NITHINK.

Anyway, bukod kina Sam at Gerald, sasabak din sa laban sina Sancho de las Alas, Marc Solis, Jalal Laidan. Makikipagbakbakan sila kina Gerald, Sam, para sa isang milyong piso.

Sa unang round na pinamagatang ‘Rally to the Top,’ mag-uunahan ang limang rumblers masagot ng tama ang tanong ni Luis hanggang sa marating nila ang peak ng pyramid na tri-colored tile.

Sa bawat tamang sagot, may tsansa silang i-roll ang dice sa die roller machine para malaman ang kulay ng tile na kanyang lilipatan. Makukuha rin nila ang premyo ng nasabing tile.

Sa panahong magkakaroon ng tie sa isang tile ay kailangan nilang sumagot ng isang ’tile breaker question.’

Ang maswerteng rumbler na mangunguna sa elimination round naman ay tatawid as jackpot round na ‘Rainbow Reveal’, kung saan kailangan niyang makuha ang anim na iba-ibang kulay na dice sa loob ng 60 segundo para manalo ng isang milyong piso.

May tsansa naman na dumami ang kanyang segundo kapag nasagot niya ng mabilis ang hinandang ‘Rapid Rumble’ questions ni Luis.

Magdadagdag kasiyahan naman kasama ni Luis ang kanyang ka-rambol na si Negi.

Alamin kung sino kina Gerald, Sam ang pinalad na makuha ang P1M jackpot prize sa pilot weekend ng programa. Oh, baka naman pareto silang talunan, ha!

Kaloka! (Dondon Sermino)